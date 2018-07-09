استئناف عملية إنقاذ "أطفال الكهف" في تايلاند

باتبيتشا تاناكاسيمبيبات وجيمس بومفريت*

أعلن قائد الفريق المكلف بإنقاذ مجموعة من الفتية ومدربهم لكرة القدم من كهف في تايلاند استئنافها اليوم الاثنين وذلك بعد إخراج أول أربعة منهم أمس الأحد وهم بصحة جيدة ويتعافون في المستشفى.

واستأنف فريق الإنقاذ المهمة المحفوفة بالمخاطر بعد استراحة مساء أمس الأحد لإعادة ملء إمدادات الأكسجين وإتمام تجهيزات أخرى في عمق مجمع الكهوف في إقليم تشيانج راي شمال البلاد.

وقالت السلطات إن المهمة قد تستغرق ثلاثة أو أربعة أيام لإنقاذ جميع المحاصرين في الكهف الذي غمرته المياه.

وقال نارونجساك أوسوتاناكورن قائد المهمة في مؤتمر صحفي "أرسلنا الفريق نحو الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش). نأمل في تلقي أخبار جيدة بعد بضع ساعات".

وكان هؤلاء الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاما و16 عاما قد اختفوا مع مدربهم لكرة القدم البالغ من العمر 25 عاما بعد تدريب في 23 يونيو حزيران إذ ذهبوا لاستكشاف مجمع الكهوف قرب الحدود مع ميانمار بمناسبة عيد ميلاد أحد الصبية وحاصرتهم فيضانات في الأنفاق بسبب الموسم المطير.

وعثر غواصان بريطانيان على موقع الفتية ومدربهم وعددهم الإجمالي 13 فردا يوم الاثنين الماضي على ضفة موحلة داخل غرفة ملأتها مياه الفيضان جزئيا على عمق عدة كيلومترات داخل المجمع.

وكانت المشكلة هي كيف يمكن إخراجهم فيما هطل مزيد من الأمطار في المنطقة. وبدأت عملية الإنقاذ أمس الأحد.

وقالت السلطات إن الغواصين أمسكوا الصبية الأربعة الذين أخرجوهم من الكهف وكان عليهم ارتداء أقنعة اكسجين.

وهطلت أمطار غزيرة على المنطقة خلال الليل مما زاد من المخاطر في العملية التي وصفت بأنها "حرب مع الماء والوقت" لإنقاذ الفتية. ولم يشهد اليوم الاثنين هطول الكثير من الأمطار.

وقال وزير الداخلية أنوبونج باوتشيندا للصحفيين إن الصبية الأربعة الذين تم إنقاذهم بصحة جيدة في مستشفى لكنه لم يدل بتفاصيل.

ولم تعلن السلطات هوية الأربعة. وقال بعض أولياء أمور الفتية لرويترز إن السلطات لم تبلغهم من الذين تم إنقاذهم ولم يسمح لهم بزيارتهم في المستشفى.

وقال نارونجساك الأسبوع الماضي إنهم سيخرجون الأفضل حالا صحيا من بين الفتية أولا.

وقال سومبون سومبيانجاي (38 عاما) وهو والد أحد الفتية المحاصرين إن المنقذين قالوا للآباء والأمهات قبل بدء المهمة أمس الأحد إنهم سيخرجون "أقوى أطفال" أولا.

وأضاف لرويترز "لم يتم إبلاغنا بمن خرج... لا يمكننا زيارة أولادنا في المستشفى بسبب الحاجة لمراقبتهم لمدة 48 ساعة... آمل أن أتلقى أخبارا جيدة اليوم".

ويتألف فريق الإنقاذ الرئيسي من 13 غواصا أجنبيا وخمسة من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية ويحاولون إخراج الفتية عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه في مهمة أودت بحياة غواص سابق بالبحرية التايلاندية يوم الجمعة.

وقال نارونجساك إن المزيد من الأفراد يشاركون في مهمة الإنقاذ اليوم الاثنين.