اتهامات بالفساد تلاحق نجل زوما بجنوب إفريقيا

هسبريس - متابعة

مثل دودوزاني زوما، نجل رئيس جنوب افريقيا السابق جاكوب زوما، أمام المحكمة اليوم الاثنين بناء على اتهام بالفساد في قضية تردد أنها على صلة بفضيحة والده الخاصة بـ"الاستيلاء على الدولة".

مثل زوما الابن متشحا بملابس أنيقة أمام هيئة المحكمة ومكبلا بسلاسل من عند الكاحل ولكن تأجلت القضية حتى يناير وجرى الإفراج عن زوما بكفالة واجبرته السلطات على تسليم جواز سفره.

وقال رودي كراوس محامي زوما للصحفيين: "إنهما متهمان بالفساد في الأساس والتآمر".

جدير بالذكر أن دودوزاني ليس الوحيد من عائلة زوما الذي يحاكم. فوالده زوما الذي تنحى أوائل العام الجاري تحت ضغط هائل من حزبه، يحاكم بناء على اتهامات بالتزوير والابتزاز والفساد.

واتهم جاكوب زوما بالسماح "بالاستيلاء على الدولة" عن طريق منح عطاءات حكومية مربحة لأصدقاء شخصيين وحتى السماح لهم بالتأثير على التعيينات الوزارية. وقد نفى زوما هذه الاتهامات