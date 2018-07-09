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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تخطط لسحب 300 مليون يورو من ألمانيا

إيران تخطط لسحب 300 مليون يورو من ألمانيا

إيران تخطط لسحب 300 مليون يورو من ألمانيا
هسبريس - متابعة
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 21:39

يخطط النظام الإيراني لسحب 300 مليون يورو نقدا من أرصدته في ألمانيا ونقلها إلى طهران.

فقد ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن النظام الإيراني يخشى من نفاد السيولة لديه، وذلك عند دخول العقوبات الأمريكية المشددة على القطاع المالي الإيراني حيز التنفيذ في غضون الشهور المقبلة.

وجاء في تقرير الصحيفة أن إيران ذكرت في تبرير خططها أن هناك حاجة إلى أموال "لإعطائها إلى أفراد إيرانيين يعتمدون على اليورو النقدي في جولاتهم الخارجية بسبب الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على بطاقات ائتمان معترف بها".

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطط أثارت قلق الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، حيث تخشى من أن تُستخدم هذه الأموال في تمويل الإرهاب على سبيل المثال.

وفي المقابل، ذكرت مصادر في الحكومة الألمانية أن الاستخبارات الألمانية ليس لديها أدلة على ذلك. بينما تجدر الإشارة إلى أنه من الصعب الوصول إلى أدلة محددة عن تمويل الإرهاب في حالة التمويل النقدي.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن البنك التجاري الأوروبي الإيراني في مدينة هامبورج الألمانية يمتلك أرصدة كبيرة للنظام الإيراني. ويدير حسابات هذا المصرف البنك الاتحادي الألماني "بوندسبنك".

وبحسب الخطط الإيرانية، فإنه من المنتظر أن يصرف البنك الاتحادي الألماني 300 مليون يورو نقدا ويسلمها لمسؤوليين في النظام الإيراني، لينقلونها بعد ذلك إلى إيران على متن طائرات إيرانية.

ووفقا لمعلومات "بيلد"، فإن ديوان المستشارية ووزارتي الخارجية والمالية الألمانيتين معنية بهذه الخطة على أعلى مستوى. ويتولى المفاوضات من الجانب الإيراني على تارزالي، هو مسؤول بارز في البنك المركزي الإيراني الذي تشمله العقوبات الأمريكية.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن ما يجعل هذه الخطة شائكة ومثيرة لاستياء إسرائيل والولايات المتحدة هو أن النظام الإيراني يستخدم على نحو متكرر أموالا نقدية باليورو أو الدولار لتمويل ميليشيات في الحرب في سورية أو تنظيم حزب الله، إلى جانب الإرهاب الموجه ضد إسرائيل.

وأكدت مصادر حكومية ألمانية للصحيفة خطط النظام الإيراني قائلة: "الوكالة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية بدأت مراجعة للبنك، وفقا لقانون المصارف وغسل الأموال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - tangerois الاثنين 09 يوليوز 2018 - 21:59
Le PIB d'Iran est de 439 milliards de dollars Américains , produit plus de 200 millions de tonnes de pétrole , 3ème pays producteur du gaz ....va chercher 300 millions d'euros en Allemagne !!!!! C'est une intoxication flagrante ou bien une lecture erronée du journal allemand
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2 - محيي الدين بن شايطة الاثنين 09 يوليوز 2018 - 22:05
ما تعليق الايرانيين على هذا الخبر ؟ : سيقولون ان هذه الاموال الموجودة في بنك بوندسبنك هي اموال الشعب اختلسها النظام الايراني من خزينة الدولة وانها اموال الشعب ويجب اعادتها الى الشعب والحكم على المختلسين ....لا لا لن يقولوا هذا لانهم ليسوا مغاربة
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