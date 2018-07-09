أعضاء بالكنيست الإسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى

هسبريس - متابعة

اقتحم 3 أعضاء كنيست إسرائيليين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن أعضاء الكنيست: يهودا غليك، وأمير أوحانا، وكلاهما من حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأيضا عضوة الكنيست شولي معلم، وهي من حزب "البيت اليهودي" اليميني الاستيطاني، اقتحموا المسجد الأقصى اليوم.

وذكر مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية، إن الشرطة الإسرائيلية المسلحة، رافقت أعضاء الكنيست خلال اقتحامهم الذي بدأ من باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "قام أعضاء الكنيست بجولة في باحات المسجد الأقصى".

وأمس الأحد، اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي "أوري أرئيل"، وعضو الكنيست من حزب "الليكود" شران هسكل، المسجد الأقصى.

والأسبوع الماضي، سمح نتنياهو، لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى، مرة كل 3 أشهر، بعد منع استمر عامين.

ويرفض الفلسطينيون الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وفي 2003، سمحت تل أبيب، باقتحامات لمتطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، التي تحتج على القرار.