عالم شيعي بحريني يقصد بريطانيا بهدف العلاج

هسبريس - متابعة

أكدت مصادر مقربة من رجل الدين الشيعي البحريني عيسى قاسم، والموضوع رهن الإقامة الجبرية منذ نحو عام، أنه غادر المملكة اليوم الاثنين متوجها إلى بريطانيا للعلاج.

وأضافت المصادر أنه تم إصدار جواز سفر مؤقت صالح لمدة عام لقاسم، الذي تم إسقاط جنسيته قبل عامين، ليتمكن من السفر.

وأفاد بيان صادر عن مجموعة من أنصاره بأنه تم نقله على متن سيارة إسعاف من أحد المستشفيات في البحرين إلى المطار.

ولم تتضح الأمراض التي يعاني منها القيادي المعارض /81 عاما/.

كان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد كتب على حسابه على موقع "تويتر" الجمعة الماضية أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أمر بتسهيل إجراءات سفر قاسم للعلاج في الخارج وأن الدولة ستتكفل بتغطية أية تكاليف يتطلبها العلاج.

ويعد قاسم المرشد الروحي لجمعية "الوفاق" المعارضة التي قضت محكمة بحرينية عام 2016 بحلها. وحُكم على قاسم العام الماضي بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لإدانته بجمع أموال بصورة غير قانونية.

وكان تم إسقاط جنسية قاسم لاتهامه "بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دورا رئيسيا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره".