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الرئيسية | خارج الحدود | منظمات يهودية تحذر من "معاداة السامية" بألمانيا

منظمات يهودية تحذر من "معاداة السامية" بألمانيا

منظمات يهودية تحذر من "معاداة السامية" بألمانيا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 03:55

حذرت نحو 30 منظمة يهودية في ألمانيا من المعاداة الإسلامية للسامية، ودعت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات إلى اتخاذ موقف واضح في مواجهة هذه الظاهرة.

ورأت هذه المنظمات أن دعم مشاريع تعزيز الديمقراطية يجب أن يكون مرهونا برفض صريح لمعاداة اليهود ولمطالب مقاطعة منتجات إسرائيلية.

ووجهت المنظمات دعوتها إلى مؤسسات قريبة من الأحزاب وعلماء بالإضافة إلى فيلكس كلاين مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية.

من جانبها، قالت لالا زوسكيند، رئيس المنتدى اليهودي للديمقراطية ومكافحة معاداة السامية، وهي واحدة من أصحاب المبادرة في الإعلان :" أنتظر من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أن تأخذ معاداة السامية بين المسلمين مأخذ الجد".

وحذرت زوسكيند من أن استغلال أعداء المسلمين للمعاداة الإسلامية للسامية لا ينبغي أن يكون سببا في عدم مكافحة معاداة اليهود بشكل فعال.

جدير بالذكر أن العاصمة الألمانية برلين شهدت حادثة جديدة تتعلق بمعاداة السامية، إذ ضربت مجموعة من السوريين في وسط برلين سوريا وأصابوه في رأسه، وقالت الشرطة إن المجني عليه كان يرتدي سلسلة عنق تحمل نجمة داود.

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