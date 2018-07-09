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الرئيسية | خارج الحدود | وزير خارجية بريطانيا يعلن الاستقالة من حكومة ماي

وزير خارجية بريطانيا يعلن الاستقالة من حكومة ماي

وزير خارجية بريطانيا يعلن الاستقالة من حكومة ماي
هسبريس - رويترز
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 15:54

استقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

واستقال أمس وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي وأرسل بالبريد الإلكتروني "قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريبا عن اسم من سيخلفه. وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ملاحض الاثنين 09 يوليوز 2018 - 16:22
بغيت غير شي نهار نسمع شي وزير ولا شي مسؤول حكومي قدم الاستقالة ديالو.
والووووو
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2 - mustapha ouhda الاثنين 09 يوليوز 2018 - 17:19
بلاد الديمقراطية اتمنى من مسؤؤلينا العرب ان يتعلموا من هؤلاء الكل يشتغل لمصلحة البلاد والكل يشتغل لخدمة شعوبها اما نحن الكل يشتغل للنهب وجمع الارصدة في الابناك ووووووووتعلموا الدرووس من هؤلاء لعلكم ترحمون
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