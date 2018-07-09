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الرئيسية | خارج الحدود | الارتشاء يطيح برئيس مصلحة الجمارك المصرية

الارتشاء يطيح برئيس مصلحة الجمارك المصرية

الارتشاء يطيح برئيس مصلحة الجمارك المصرية
هسبريس ـ رويترز
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 19:46

ذكرت هيئة الرقابة الإدارية في بيان، اليوم الاثنين، أن السلطات المصرية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك، جمال عبد العظيم، للاشتباه في تقاضيه رشا مقابل "تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها".

ولم يحدد البيان البضائع المهربة أو قيمة الرشا المزعومة، وقال: "عبد العظيم وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة على بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين".

المصدر أضاف أن قضية رئيس مصلحة الجمارك ستحال إلى النائب العام، دون أن يحدد العقوبة المحتملة. وكانت هيئة الرقابة الإدارية أحالت للنيابة العامة قضايا فساد بحق أفراد في مجال التجارة والسلع، بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومسؤولون آخرون بوزارة التموين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - odassalh الاثنين 09 يوليوز 2018 - 20:04
في كثير مسؤلين المغاربة يسرقون ولكن مكينش لي احصلهم ربما يعملون 50\50
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2 - azouz shamali الاثنين 09 يوليوز 2018 - 20:05
خلاعتونا حاسب فالمغرب غيرتونا اووووصافي حيت اصلا المغرب ما فيهشي هاد شي مساااااااااكن المصريين مرزيين بالرشوةماشي فحالنا
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3 - رشيد زين العابدين الاثنين 09 يوليوز 2018 - 20:14
الفساد أصبح ماركة مسجلة بالدول العربية ليزيد الوضع قتامة ويعمق جراح الفقراء والبؤساء الذين يكتفون فقط بالتفرج على بلدهم بعيون حائرة
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4 - أنور الاثنين 09 يوليوز 2018 - 20:26
ما جدوى الخبر، اذا لم يؤخد بالعبر، وإن كانت مصر ليست بالمثال في هذه الحالة.
هو مجرد صيد صغير لحيتان ضخمة.
حينما نؤخد بالعبر، من أجل التحسين والتغيير، وحينما تعبر الصحافة بكل أنواعها عن الخبر في حرية تامة دون المساس بحرية الأفراد إلا عند وجود الحجة، حينها يمكننا أن نتناقل مثل هذه الأخبار.
مع إحترامي الكامل لكل الأقلام والأفواه النزيهة والحرة ومنابرها رغم قلتها المخيفة التي لا تبشر بالخير لأصحاب مهنة المتاعب إلا لمن باع الجمل بما حمل.
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