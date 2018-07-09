الارتشاء يطيح برئيس مصلحة الجمارك المصرية

هسبريس ـ رويترز

ذكرت هيئة الرقابة الإدارية في بيان، اليوم الاثنين، أن السلطات المصرية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك، جمال عبد العظيم، للاشتباه في تقاضيه رشا مقابل "تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها".

ولم يحدد البيان البضائع المهربة أو قيمة الرشا المزعومة، وقال: "عبد العظيم وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة على بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين".

المصدر أضاف أن قضية رئيس مصلحة الجمارك ستحال إلى النائب العام، دون أن يحدد العقوبة المحتملة. وكانت هيئة الرقابة الإدارية أحالت للنيابة العامة قضايا فساد بحق أفراد في مجال التجارة والسلع، بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومسؤولون آخرون بوزارة التموين.