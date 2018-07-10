البراءة لأطفال من موالاة "بوكو حرام" في نيجيريا

هسبريس ـ مُتابعة

أفرج الجيش النيجيري عن 183 طفلا بعد تبرئتهم من أي صلة مزعومة بجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، حسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وقال ممثل المنظمة الأممية لدى نيجيريا، محمد فال، في بيان: "الأطفال المفرج عنهم تتراوح أعمارهن بين 7 و18 عاما، بينهم 8 فتيات".

واعتبر فال أنه "قبل كل شيء؛ هؤلاء الأطفال ضحايا النزاع الدائر، وإطلاق سراحهم خطوة مهمة في طريقهم الطويل من أجل التعافي".

وأوضح أن الإفراج عن الأطفال يؤكد "الالتزام الواضح من الجيش والسلطات بتوفير حماية أفضل للأطفال الذين تضرروا بسبب النزاع".

وشدد البيان على أن "يونيسيف ستعمل، مع وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في ولاية بورنو، لإمداد الأطفال بكافة المساعدات التي يحتاجونها".

كما أكد ممثل المنظمة نفسها أن "الأطفال سيتلقون الرعاية الطبية والدعم النفسي قبل أن تبدأ عملية لم شملهم مع عائلاتهم، وإعادة دمجهم في المجتمع".

وتدعم "يونيسيف"، منذ سنة، الادماج الاجتماعي والاقتصادي لأكثر من 8700 طفل تم إطلاق سراحهم من الجماعات المسلحة، حيث ساعدت في تعقب عائلات الأطفال، وإعادتهم إلى مجتمعاتهم، حسب تقارير صادرة في أبريل 2018.