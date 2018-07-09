24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:33
|06:20
|13:38
|17:18
|20:46
|22:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "العنصرية" و"عنف المغاربة" يُعقدان واقع مهاجرين أفارقة بالمملكة
- مسيرة "معتقلي الريف" تفتح تقاطبات جديدة في "معارضة الشارع"
- رسميا .. لويس إنريكي يدرب المنتخب الإسباني
- سيارة "تقتحم" حاجزا لقنصلية أمريكا بالبيضاء
- عالم شيعي بحريني يقصد بريطانيا بهدف العلاج
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرئيس التركي أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية
قدم رجب طيب أردوغان، الذي تولى رئاسة تركيا اليوم بسلطات تنفيذية، تشكيلة الحكومة الجديدة التي يبرز فيها صهره، بيرات البيرق، كوزير للمالية.
وبالتعديل الدستوري، الذي تم اعتماده العام الماضي في استفتاء مثير للجدل، تضم الحكومة 16 وزيرا معينين بشكل مباشر من رئيس الدولة والحكومة.
وعقب الإعلان عن تعيين صهر أردوغان تراجعت الليرة أمام اليورو، من 5.40 إلى 5.54 ليرة مقابل يورو واحد، وفقا لاذعات محلية.
وسيبقي أردوغان في بعض الوزارات الحساسة على وزراء حاليين، مثل مولود جاويش اوغلو في وزارة الخارجية، وعبد الحميد جول في وزارة العدل، وسليمان سويلو في وزارة الداخلية.
يبرز بين الوزراء الجدد واحد من أقرب الرجال للرئيس التركي؛ ويتعلق الأمر بخلوصي أكار، رئيس هيئة أركان الجيش السابق، الذي سيتولى وزارة الدفاع.
وسيتولى فؤاد اوكتاي، المساعد السابق لسكرتير مكتب رئيس الوزراء المقرب للغاية من أردوغان، منصب النائب الأول للرئيس التركي.
المرأة، وفق تصور رجب طيب أردوغان، تمسك بزمام اثنتين من الوزرات الـ16، وهما وزارة التجارة والعمل ووزارة الضمان الاجتماعي والأسرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
سؤالي إلى المطبلين والمهللين والمزمرين للجمهورية،
هل تريدون جمهورية على النمط الجزاءري، أو المصري او السوري أو اليمني.......
قد تريدونها على النمط الفرنسي مثلا، لكن هل أنتم في مستوى المواطن الفرنسي والالماني والايطالي حضارة وعلما وثقافة وانتاجا وابداعا...........................
ربما لا يؤمنون ان المراة يمكنها ان تصير وزيرة للخارجية مثلا او للمالية...وبالنسبة للمغرب مثلا والله ان المراة هي الاصلح لوزارة الاقتصاد والحكامة..لما يعرف لدى المراة المغربية من مواهب خاااارقة في تدبير مصاريف العائلة و حسن استخدام الموارد بالاظافة انها بطلة العالم في الشطارة و ترشيد النفقات...
مهما حاول الأعداء من النيل من هذاا الرجل -الذي قلب الموازين للدولة التركية من دولة فقيرة لدولة تنافس الدول الكبار في التقدم- فلن يتمكنوا من ذلك. ولهذا هو الرئيس الصالح الذي يعرف الرجل المناسب ويضعه في المكان المناسب.
سنرى فعلا إن كانت تركيا متجهة نحو الأمام أم إلى حضيض الديكتاتورية والمحسوبية.
لكن استراتيجية اردوغان معروفة: خدمة و مصلحة البلد
لابد انه يتق في صهره لكفائته
اما نحن هناك من يعين عائلته باكملها في مناصب عالية يا ليتها كانت النتيجة بل للسرقة المال العام بمباركة الريع المخزني
لدي سؤال: لماذا تجاهلت جريدتكم ان تعطي خبر عن الخطاب الذي القاه ماكرون امام نواب و شيوخ فرنسا و قال لهم انه سيحضى بصلاحيات واسعة بتغيير الدستور بدون استفتاء و انه لا ينتضر رائيهم في الموضوع و انه اعفى الاغنياء من الضرائب لان لهم مقاولات و سيزيد ضرائب الدخل على العمال و سن التقاعد و تقليص معونات البطالة و اصلاح (تكميم) الاعلام
يعني ان العلمانية وصلت الى ختامها مسك
اجيبو يا معشر الغلمانيين الملحدين المرتزقة عن تتويج علمانية امكم فرنسا التي قابت قوسين او ادنى من الاقطاعية?