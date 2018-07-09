الرئيس التركي أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية

هسبريس ـ مُتابعة

قدم رجب طيب أردوغان، الذي تولى رئاسة تركيا اليوم بسلطات تنفيذية، تشكيلة الحكومة الجديدة التي يبرز فيها صهره، بيرات البيرق، كوزير للمالية.

وبالتعديل الدستوري، الذي تم اعتماده العام الماضي في استفتاء مثير للجدل، تضم الحكومة 16 وزيرا معينين بشكل مباشر من رئيس الدولة والحكومة.

وعقب الإعلان عن تعيين صهر أردوغان تراجعت الليرة أمام اليورو، من 5.40 إلى 5.54 ليرة مقابل يورو واحد، وفقا لاذعات محلية.

وسيبقي أردوغان في بعض الوزارات الحساسة على وزراء حاليين، مثل مولود جاويش اوغلو في وزارة الخارجية، وعبد الحميد جول في وزارة العدل، وسليمان سويلو في وزارة الداخلية.

يبرز بين الوزراء الجدد واحد من أقرب الرجال للرئيس التركي؛ ويتعلق الأمر بخلوصي أكار، رئيس هيئة أركان الجيش السابق، الذي سيتولى وزارة الدفاع.

وسيتولى فؤاد اوكتاي، المساعد السابق لسكرتير مكتب رئيس الوزراء المقرب للغاية من أردوغان، منصب النائب الأول للرئيس التركي.

المرأة، وفق تصور رجب طيب أردوغان، تمسك بزمام اثنتين من الوزرات الـ16، وهما وزارة التجارة والعمل ووزارة الضمان الاجتماعي والأسرة.