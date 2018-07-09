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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس التركي أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية

الرئيس التركي أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية

الرئيس التركي أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 22:52

قدم رجب طيب أردوغان، الذي تولى رئاسة تركيا اليوم بسلطات تنفيذية، تشكيلة الحكومة الجديدة التي يبرز فيها صهره، بيرات البيرق، كوزير للمالية.

وبالتعديل الدستوري، الذي تم اعتماده العام الماضي في استفتاء مثير للجدل، تضم الحكومة 16 وزيرا معينين بشكل مباشر من رئيس الدولة والحكومة.

وعقب الإعلان عن تعيين صهر أردوغان تراجعت الليرة أمام اليورو، من 5.40 إلى 5.54 ليرة مقابل يورو واحد، وفقا لاذعات محلية.

وسيبقي أردوغان في بعض الوزارات الحساسة على وزراء حاليين، مثل مولود جاويش اوغلو في وزارة الخارجية، وعبد الحميد جول في وزارة العدل، وسليمان سويلو في وزارة الداخلية.

يبرز بين الوزراء الجدد واحد من أقرب الرجال للرئيس التركي؛ ويتعلق الأمر بخلوصي أكار، رئيس هيئة أركان الجيش السابق، الذي سيتولى وزارة الدفاع.

وسيتولى فؤاد اوكتاي، المساعد السابق لسكرتير مكتب رئيس الوزراء المقرب للغاية من أردوغان، منصب النائب الأول للرئيس التركي.

المرأة، وفق تصور رجب طيب أردوغان، تمسك بزمام اثنتين من الوزرات الـ16، وهما وزارة التجارة والعمل ووزارة الضمان الاجتماعي والأسرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - المختار الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:09
أهل مكة ادرى بشعابها والسيد اردوغان حفظه الله ادرى برجاله وحتما سيضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
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2 - hicham الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:15
16 وزير و رئيس و تركيا تهدف لتصبح من أقوى عشر إقتصاديات العالم. كيتنا حنا مع حكومة الأربعين وزيز
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3 - Ayoub الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:16
L'empire Ottoman renait et avance mais le Sultan du pouvoir Marocain recul, je pleure l'Andalousie de Youssef Ibn Tachfin
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4 - لبيب ع الرحيم وادي وم الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:16
الزبونية والمحسوبية والاستئثار بالرأي، وتصفية الخصوم السياسيين، وجه من أوجه النضام الجمهوري في عالمنا الإسلامي.
سؤالي إلى المطبلين والمهللين والمزمرين للجمهورية،
هل تريدون جمهورية على النمط الجزاءري، أو المصري او السوري أو اليمني.......
قد تريدونها على النمط الفرنسي مثلا، لكن هل أنتم في مستوى المواطن الفرنسي والالماني والايطالي حضارة وعلما وثقافة وانتاجا وابداعا...........................
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5 - Mosi الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:20
ما نعرف ماااال احزاب العدالة والتنمية مع منح وزارة التضامن والاسرة داااااائما للنساء...
ربما لا يؤمنون ان المراة يمكنها ان تصير وزيرة للخارجية مثلا او للمالية...وبالنسبة للمغرب مثلا والله ان المراة هي الاصلح لوزارة الاقتصاد والحكامة..لما يعرف لدى المراة المغربية من مواهب خاااارقة في تدبير مصاريف العائلة و حسن استخدام الموارد بالاظافة انها بطلة العالم في الشطارة و ترشيد النفقات...
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6 - الوطنية الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:20
العدالة والتنمية ومن لا يعرفها . المناصب الزوينة ك يحوزوها للاحباب ويأتي بعدها الاصحاب ولي شاط راكم عارفين
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7 - غيور"ت" الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:22
السلام عليكم.
مهما حاول الأعداء من النيل من هذاا الرجل -الذي قلب الموازين للدولة التركية من دولة فقيرة لدولة تنافس الدول الكبار في التقدم- فلن يتمكنوا من ذلك. ولهذا هو الرئيس الصالح الذي يعرف الرجل المناسب ويضعه في المكان المناسب.
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8 - مومو الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:29
تركيا دولة عضمى دات اقتصاد قوي و لها 16 وزير و نحن كم من وزير لدينا من دون فائدة تسمع شي وزير ماتفهم والو وزير منتدب ادى وزارة كدا- وزارة اﻻسرة. وزارة البيئة. وزارة الماء. وزارة حقوق انسان وزيد و زيد في ااحقيقة موضوع شائك .
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9 - تركي الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:30
امضي ايها الرجل المسلم سهل الله طريقك انت حاليا نموذج يقتذى به في تسيير الدولة نحو الزدهار والتيز ....اما العرب قد تميزو في اكل الارز واكل بعضهم البعض
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10 - مغربي فقط الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:30
لست مع او ضد اردوغان رءيس دولة لا انتمي اليها مثله مثل رءيس اي دولة في العالم الاتراك وحدهم من يحق لهم انتقاده او تاييده اردوغان رءيس قومي يحب بلده و يريد خدمتها و الارتقاء بها فقط لا اعرف لمادا الكثير من المغاربة يهتمون باردوغان فرحين به كانهم اتراك واكثر من الاتراك ايضا قد ياتي يوم تصبح فيه تركيا دولة متقدمة مثل اوربا الغربية و قد تتحد مع اوربا ضد المغرب مثل ما فعل مع سوريا اذا كانت هناك مصالح مشتركة و ربح مشترك بينهم هذا زمن المصالح و مقولة انه مسلم اكل عليها الدهر و شبع
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11 - م المصطفى الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:39
بعض الأسماء التي تتردد هذه السنة: الزفزافي وأب الزفزافي ومن سار في دربهما في حراك الريف، الصحافي حميد المهداوي، بوعشرين واتهاماته بالجنس، وخارج البلاد أردوغان هذا الرئيس الذي يتغنى به البعض وأخرون لا يقسمون إلا به، وها هو اليوم يعين صهره على رأس وزارة المالية والمستقبل سيعد بمفاجآت أخرى سيقوم بها أردوغان...
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12 - عبدالله عبد الرحمان الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:40
تركيا من الدول الصاعدة فرضت مكانها وقوتها في جميع المجالات خاصة في الاقتصاد. الرجل يخدم مصالح شعبه بالدرجة الاولى وهو يعرف تمام المعرفة كيف يختار مساعديه من الوزراء ولا إشكال في اختيارهم ولو كانوا من مقربيه.
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13 - عصام الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:40
في انتظار كتلة التعليقات المتملقة لشخص اردوغان وكأنه نبي لهم.
سنرى فعلا إن كانت تركيا متجهة نحو الأمام أم إلى حضيض الديكتاتورية والمحسوبية.
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14 - بورصة استانبول الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:42
اتذكر في 2006 صرفت 10 اورو ب 17 ليرة تركية اما اليوم 10 اورو تساوي 55 ليرة صراحة السياح محظوظين عند انخفاض الليرة ، اما الدولة فهي في ورطة ،رغم قيام بعض المحلات اجهزة الالكترونية بتخفيض 50 في المئة شرط ان تدفع بالعملة الصعبة الدولار او الاورو
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15 - فاضل الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:42
ركز مزيييييان بالوزارات راه ماشي 30 يتخلصو بلا خدمة بلا ردمة... راه 16 ايييه 16
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16 - اجديك الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:45
كمسلمين نفتخر بهدا البلد الدي ينمو بوتيرة سريعة ومدهلة؛ فرق كبير بين تركيا التي زرتها في 1988 وتركيا اليوم؛ صراحة نمودج يتحدى به؛ دون أن نتكلم على المواقف النبيلة و الشجاعة اتجاه القضايا العالقة المصيرية بالنسبة لنا نحن كعرب وكمسلمين؛ في المقابل نلاحظ أن بعض الدول العربية التي تحلم ربما باخد الريادة في الشرق الأوسط باعتمدها في دلك على الولايات المتحدة بتكلفة باهظة والان هي تحت سيطرة البيت الأبيض ضاربة بعرض الحائط القضية الأولى وهي الأقصى وفلسطين...
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17 - مجرد رأي لا غير الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:45
الشعب التركي يحب رئيسه و هذا ماقاله أغلبية المغاربة الذين زاروا تركيا.الرئيس و الحكومة تعمل المستحيل من أجل تقدم البلاد أما المغرب فيعمل مسؤوليه المستحيل لكي يرجع المغرب الى الوراء ليعم الفساد على الريع و التعالى على الشعب و القانون خاصة تركة ماما فرنسا و كل من تربى تربية ماما فرنسا و يخدم مصالح فرنسا أكثر من مصالح المغرب و شعبه.
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18 - Umut الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:46
أتعجب من المغاربة المخدوعين بأردوغان لدرجة لا يتقبلها العقل. يعرفون عن بلدي ما يشاهدون في المسلسلات و في قناة الجزيرة فقط. تركيا وصلت لما هي إليه بفضل وعي الشعب و القيم العلمانية التي غرسها فيها أبونا مصطفى كمال باشا. أما الديكتاتوري أردوغان فيستغل الإسلام وغباء سكان القرى (نفس ما يحدث في المغرب) و يزور الانتخابات و يعتقل كل من يخالفه و يدمر المؤسسات..في استفتاء الدستور هناك مليوني صوت مزور و رغم ذلك جميع المدن الكبرى صوتت ضد الدستور, فضلا عن فضائحه مع روسيا و اللاجئين و التضخم الكبير و تراجع قدرتنا الشرائية و التغطية الصحية. كل تلك التدشينات و البنية التحتية التي يفتخر بها أغلبها ملك للقطاع الخاص. أما إسرائيل التي تكرهونها فهي من أهم الشركاء. للأسف المسلمون لا يفكرون بل يتبعون من يدغدغ مشاعرهم باسم الدين و هذه أسهل طريقة للسيطرة عليهم. عاشت تركيا العلمانية.
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19 - Hassi masaoud الاثنين 09 يوليوز 2018 - 23:47
فهمنا الغرض من العنوان
لكن استراتيجية اردوغان معروفة: خدمة و مصلحة البلد
لابد انه يتق في صهره لكفائته
اما نحن هناك من يعين عائلته باكملها في مناصب عالية يا ليتها كانت النتيجة بل للسرقة المال العام بمباركة الريع المخزني
لدي سؤال: لماذا تجاهلت جريدتكم ان تعطي خبر عن الخطاب الذي القاه ماكرون امام نواب و شيوخ فرنسا و قال لهم انه سيحضى بصلاحيات واسعة بتغيير الدستور بدون استفتاء و انه لا ينتضر رائيهم في الموضوع و انه اعفى الاغنياء من الضرائب لان لهم مقاولات و سيزيد ضرائب الدخل على العمال و سن التقاعد و تقليص معونات البطالة و اصلاح (تكميم) الاعلام
يعني ان العلمانية وصلت الى ختامها مسك
اجيبو يا معشر الغلمانيين الملحدين المرتزقة عن تتويج علمانية امكم فرنسا التي قابت قوسين او ادنى من الاقطاعية?
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