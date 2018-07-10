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كُتّاب وآراء
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إيران تتوقع التضرر من عقوبات أمريكا الجديدة
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 12:35
قال إسحق جهانكيري نائب الرئيس الإيراني اليوم الثلاثاء إن من الخطأ الاعتقاد بأن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران لن تؤثر على اقتصادها، وذلك بعد أن بدأت واشنطن حربا تجارية مع حلفائها الأوروبيين والصين.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عنه قوله "سنبيع أكبر قدر ممكن من النفط"، رغم الجهود الأمريكية لوقف صادرات إيران النفطية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - wood الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 12:57
السياسة الأمريكية المعادية لإيران ستؤدي في النهاية الى اشعال حرب في المنطقة ، فإيران في نهاية المطاف لن تقف مكتوفة الايدي أمام عزلها ٱقتصاديا ، فأمريكا كل ما تطلبه من إيران هو تقديم مزيد من التنازلات دون اي مقابل أو ضمانات ، و كل تنازل تقدمه سيقابله مزيد من المطالب
2 - عيون الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 13:26
إيران وأمريكا دولتان تشكلان خطرا على استقرار وأمن المنطقة العربية والإسلامية فحيثما حلوا إلا وتجد الخراب والدمار .
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