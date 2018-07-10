إيران تتوقع التضرر من عقوبات أمريكا الجديدة

هسبريس - متابعة

قال إسحق جهانكيري نائب الرئيس الإيراني اليوم الثلاثاء إن من الخطأ الاعتقاد بأن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران لن تؤثر على اقتصادها، وذلك بعد أن بدأت واشنطن حربا تجارية مع حلفائها الأوروبيين والصين.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عنه قوله "سنبيع أكبر قدر ممكن من النفط"، رغم الجهود الأمريكية لوقف صادرات إيران النفطية.