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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس التركي يعين قائدا جديدا لأركان الجيش

الرئيس التركي يعين قائدا جديدا لأركان الجيش

الرئيس التركي يعين قائدا جديدا لأركان الجيش
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 11:40

ذكر قرار نشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عين قائد القوات البرية الجنرال يسار جولر رئيسا جديدا لأركان الجيش.

ويحل جولر محل الجنرال خلوصي أكار الذي عينه إردوغان وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة أمس الاثنين.

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