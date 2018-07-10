فرنسا تشدد إجراءاتها الأمنية قبل مواجهة بلجيكا

هسبريس - متابعة

أعلن جهاز الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس أنه يستعد للاحتفالات المحتمل إقامتها بالقرب من قوس النصر إذا ما فازت فرنسا على بلجيكا اليوم في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وسيكون متاحا للجماهير أن تتابع المباراة المرتقبة عبر الشاشات العملاقة التي وضعت أمام مبنى بلدية باريس قبل انطلاق مباريات المونديال.

وكشفت بلدية باريس أن المساحة الموجودة أمام المبنى الخاص بها تتسع لـ 20 ألف شخص.

وأكدت الشرطة الفرنسية أن عددا كبيرا من الأشخاص سيتوجهون إلى قوس النصر في حال فاز منتخب "الديوك" بمباراة اليوم وأنها باتت مستعدة للسيطرة على هذا الحدث.

وكما حدث في بطولة أمم أوروبا 2016، تخضع الأماكن العامة المفتوحة التي تتوافد عليها الجماهير لمشاهدة المباريات لإجراءات أمنية مشددة خوفا من وقوع هجمات إرهابية.

وعلى ضوء ذلك، ستكون هناك رقابة صارمة في المكان المخصص لتجمع الجماهير أمام بلدية باريس، حيث سيتم تفتيش جميع الحقائب التي سيحملها الحاضرون.

ويقدر عدد عناصر الشرطة التي ستتواجد بالمكان بـ ألف و200 شخص.

وفي حال نجحت فرنسا في الوصول إلى نهائي المونديال، قد تمتد الاحتفالات إلى برج ايفيل.

وأعلنت سلطات المدينة أنه في حال وصول فرنسا لنهائي للمونديال فإن المباراة سيتم بثها في متنزه شون دو مارس الملاصق لبرج ايفيل الشهير.