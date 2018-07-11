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كُتّاب وآراء
عدد حالات الطلاق لسنة 2017 يتراجع في ألمانيا
تراجع عدد حالات الطلاق في ألمانيا العام الماضي لأدنى مستوياته منذ 25 عاما.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية، أن عدد حالات الطلاق التي صدر بشأنها قرارات قضائية بلغت العام الماضي 153500 حالة، بتراجع قدره نحو 9 آلاف حالة (5.5%) مقارنة بعام 2016.
وبحسب البيانات، فإن عام 1992 كان عدد حالات الطلاق أقل من عام 2017، حيث بلغ 135 ألف حالة.
وأشارت الإحصائية إلى أن كثيرا من الزيجات انتهت بالطلاق في العام السادس، وليس العام السابع، الذي يرى خبراء أنه يشكل في الغالب خطورة على الارتباط بين الأزواج.
وبحسب البيانات، بلغ عدد حالات الطلاق للزيجات التي أبرمت عام 2011 نحو 8 آلاف حالة. وبلغت نسبة حالات الطلاق لزيجات أبرمت قبل 25 عاما 17.5%.
وأشارت الإحصائية إلى أن هناك غالبية طفيفة للنساء على الرجال في التقدم بطلبات الطلاق، حيث تقدم النساء بطلبات طلاق في 51.5% من الحالات.