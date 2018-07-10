إيطاليا ترفض استقبال مهاجرين أنقذتهم سفينة تجارية

هسبريس - رويترز

رفضت إيطاليا السماح لسفينة تجارية ترفع علمها بإنزال مهاجرين أنقذتهم وذلك في تمسك واضح بسياستها المتشددة إزاء الوافدين الجدد إليها بينما تزيد من الضغوط على حلفائها الأوروبيين لدفعهم إلى المشاركة في تحمل عبء استضافة اللاجئين.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن سفينة تجارية توفر إمدادات لمنصات نفط قبالة الساحل الليبي أنقذت 66 مهاجرا أمس الاثنين لكنها تلقت طلبا بعدم جلبهم إلى إيطاليا.

وقال وزير النقل دانيلو تونينيلي إن المهاجرين جرى نقلهم إلى سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي اليوم الثلاثاء. وقال مصدر إنه سيجري نقلهم إلى إيطاليا لكن المصدر بوزارة الداخلية لم يؤكد ذلك.

وقال المصدر بوزارة الداخلية إن السفينة التجارية انتشلت المهاجرين رغم إبلاغها بأن قوارب الدوريات الليبية في طريقها لإعادتهم.

وتأتي هذه الواقعة قبل يومين من اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في مدينة إنسبروك النمساوية وسيسعى خلاله وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر للحصول على موافقة نظيره الإيطالي المنتمي لأقصى اليمين ماتيو سالفيني على استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود ألمانيا قادمين من إيطاليا.

وساهمت الحكومة الإيطالية الجديدة، التي تولت مهامها في أول يونيو، في إعادة قضية الهجرة إلى جدول الأعمال الأوروبي عندما أغلقت موانئها في وجه سفن الإغاثة التي تنقذ مهاجرين قبالة الساحل الليبي. كما ترفض إيطاليا حتى الآن استقبال المهاجرين الذين جرت إعادتهم من الحدود الألمانية.

ومنذ عام 2014، أقدم أكثر من 650 ألف مهاجر، معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط، على رحلة عبور البحر المتوسط في قوارب مكتظة. وهلك الآلاف منهم لكن من جرى إنقاذهم نقلوا إلى إيطاليا وانطلق الكثيرون منهم بعد ذلك شمالا إلى دول أوروبية أخرى.

وخلال أقل من شهر، منعت إيطاليا ثلاث سفن إغاثة من الرسو بموانئها وانتهى بها المطاف في إسبانيا ومالطا.

وحثت جماعات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة إيطاليا يوم الجمعة على فتح موانئها أمام سفن الإغاثة مشيرة إلى أن الخسائر البشرية للسياسة الإيطالية قد تكون فادحة.