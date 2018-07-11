تجارة غير قانونية لعاج الفيلة تنتشر في أوروبا

هسبريس - متابعة

قالت حركة " افاز" الحقوقية الدولية إنه يتم بيع العاج غير القانوني، ويشمل الذي تم الحصول عليه من فيلة تم صيدها أخيرا، على نطاق واسع في أنحاء أوروبا، داعية الاتحاد الاوروبي لتطبيق حظر شامل على تجارة العاج.

وخلصت دراسة تم تمويلها من خلال تبرعات صغيرة، لأزيد من 50 ألفا من أعضاء المنظمة في أنحاء العالم، أنه جرى اختبار الكربون في جامعة أكسفورد لأكثر من مئة مادة مصنوعة من العاج تم شراؤها في عشر دولة أوروبية لتحديد عمرها، وهو ما يوضح ما إذا كان بيعها قانونيا أم لا.

وتوصل الاختبار إلى أن نحو 20 % من العينات جاءت من فيلة تم صيدها بعد عام 1989، عندما بدأ تطبيق حظر تجارة العاج عالميا.

وخلصت الدراسة إلى أن ثلث أرباح المواد التي اختبارها تعود لما بعد 1947، وهو العام الذي تم بعده إصدار قرار ببيع منتجات العاج التي تحمل شهادات حكومية فقط.

وقال مدير المنظمة بيرت واندر: "هذا الدليل يثبت بلا شك أنه يتم بيع العاج غير القانوني في أنحاء أوروبا".