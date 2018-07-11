صدارة قادة العالم في "منصة تويتر" لدونالد ترامب

هسبريس - أ.ف.ب

أظهرت دراسة سنوية أعدتها شركة "بورسون كون اند وولف"، المتخصصة بالإعلام والعلاقات العامة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحظى بأكبر عدد متابعين على تويتر بين قادة العالم، متقدما على البابا فرنسيس الأول ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.

وأفادت الدراسة، التي حملت عنوان "تويبلوماسي"، بأنه مع حوالي 52 مليون متابع لحسابه "أصبح ترامب القائد العالمي الأكثر متابعة على تويتر في أكتوبر 2017 حين تجاوز البابا فرنسيس الذي أصبح الثاني عالميا مع أكثر من 47 مليون متابع لحساباته في تسع لغات".

وأضافت أن "رئيس الوزراء الهندي يحتل المرتبتين الثالثة والرابعة مع 42 مليون متابع لحسابه الشخصي و26 مليون متابع لحسابه الرسمي".

وفي أوروبا، تصدرت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، اللائحة مع أكثر من خمسة ملايين متابع لحسابها الرسمي الخاص برئيس الحكومة البريطانية ويليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أكثر من ثلاثة ملايين) الذي ارتفع عدد متابعيه بمعدل ثلاثة أضعاف منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في ماي 2017.

وفي الدول العربية، تتصدر اللائحة امرأة أيضا هي ملكة الأردن رانيا التي يتابع حسابها أكثر من عشرة ملايين شخص، يليها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء (9 ملايين)، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (6 ملايين).

ويعتبر ممثلو حكومات دول أمريكا الجنوبية على تويتر "الأكثر نشاطا" مثل وزير الخارجية الفنزويلي خورخي إرياسا الذي كتب ما معدله 55 تغريدة يوميا خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية هي الهيئة الحكومية الوحيدة في الولايات المتحدة التي لا تتابع الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب؛ لكن في الوقت نفسه تتابع وزارة الخارجية الأمريكية حساب محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وكشفت الدراسة أيضا أن رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 187 دولة موجودون على تويتر "ما يشكل 97% من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة".

وأفادت بأن حكومات "ست دول فقط هي لاوس وموريتانيا ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وسوازيلاند وتركمانستان ليس لديها حسابات رسمية".

وفي حين يسجل ارتفاع في عدد متابعي معظم قادة العالم والحكومات على تويتر، ظهرت استثناءات.

وحسب الدراسة، فإن حسابات ديمتري مدفيديف، رئيس الوزراء الروسي، ووزارتي الخارجية الروسية والأوكرانية سجلت تراجعا في عدد متابعيها بشكل كبير "بعدما قرر تويتر وقف المتابعين الوهميين".