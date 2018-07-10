24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3406:2113:3817:1820:4522:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. "السوبر الإسبانية" تحل بطنجة بعد موافقة "الفيفا" (5.00)

  2. منع عالمة إسرائيلية من المشاركة في هيأة علمية (5.00)

  3. مربو الدواجن يشتكون من غلاء الكتاكيت والأعلاف وسطوة السماسرة (5.00)

  4. إسبانيا تغري المغاربة أصحاب المشاريع المبتكرة للاشتغال من مدريد (5.00)

  5. هواتف ذكية متميزة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الأمريكي: بوتين ليس صديقي ولا عدوي

الرئيس الأمريكي: بوتين ليس صديقي ولا عدوي

الرئيس الأمريكي: بوتين ليس صديقي ولا عدوي
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:40

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ليس بوسعه أن يطلق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقا أو عدوا، لكنه وصفه بالمنافس.

وجاء تصريح ترامب ردا على أسئلة صحفيين، في البيت الأبيض، قبيل سفره إلى أوروبا في زيارة تتضمن عقد قمة مع بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - fayouki الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:50
في السياسة مكاينش صديق دائم أو عدو دائم كلشي على المصلحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - يخاف ما يحشم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:56
القوى النووية هكذا حالها ،تصريحاتهم دائما ماتكون متزنة ليس فيها وعد ووعيد ولأنه يعرف أن الروس دولة ذات مكانة عسكرية ونووية ،عكس مانشاهده يثحدت عن العرب كلامه ذاااائما فيه إستعلاء وتجبر لكونهم حكاما مذلولين ليس لهم حول ولا قوة يفعلون ما يؤمرون ولا يجرؤون حتى على الإستفسار ... فالله غالب أمره و حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.