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الرئيس الأمريكي: بوتين ليس صديقي ولا عدوي
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:40
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ليس بوسعه أن يطلق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقا أو عدوا، لكنه وصفه بالمنافس.
وجاء تصريح ترامب ردا على أسئلة صحفيين، في البيت الأبيض، قبيل سفره إلى أوروبا في زيارة تتضمن عقد قمة مع بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - fayouki الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:50
في السياسة مكاينش صديق دائم أو عدو دائم كلشي على المصلحة
2 - يخاف ما يحشم الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 21:56
القوى النووية هكذا حالها ،تصريحاتهم دائما ماتكون متزنة ليس فيها وعد ووعيد ولأنه يعرف أن الروس دولة ذات مكانة عسكرية ونووية ،عكس مانشاهده يثحدت عن العرب كلامه ذاااائما فيه إستعلاء وتجبر لكونهم حكاما مذلولين ليس لهم حول ولا قوة يفعلون ما يؤمرون ولا يجرؤون حتى على الإستفسار ... فالله غالب أمره و حسبنا الله ونعم الوكيل
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