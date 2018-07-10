الرئيس الأمريكي: بوتين ليس صديقي ولا عدوي

هسبريس ـ مُتابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ليس بوسعه أن يطلق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صديقا أو عدوا، لكنه وصفه بالمنافس.

وجاء تصريح ترامب ردا على أسئلة صحفيين، في البيت الأبيض، قبيل سفره إلى أوروبا في زيارة تتضمن عقد قمة مع بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.