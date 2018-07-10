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دفاعات السعودية تصد صاروخا لجماعة الحوثي
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 19:50
قالت وسائل إعلام سعودية رسمية، اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية السعودية تصدت لصاروخ أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه منطقة جازان في جنوب غرب المملكة.
وكانت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، قد قالت إن صاروخا من طراز "بدر 1" استهدف مدينة جازان الاقتصادية؛ ولم ترد تقارير عن أضرار.