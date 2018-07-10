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الرئيسية | خارج الحدود | تايلاند تعلن إنقاذ جميع "أطفال الكهف" ومدربهم

تايلاند تعلن إنقاذ جميع "أطفال الكهف" ومدربهم

تايلاند تعلن إنقاذ جميع "أطفال الكهف" ومدربهم
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 10 يوليوز 2018 - 16:47

أعلنت وحدة تابعة للقوات الخاصة بالبحرية التايلاندية اليوم الثلاثاء إخراج جميع الفتية البالغ عددهم 12 ومدربهم لكرة القدم من الكهف الغارق الذي ظلوا محاصرين فيه لأكثر من أسبوعين.

وكتبت الوحدة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "خرج الاثنا عشرة عضوا في فريق وايلد بورز ومدربهم من الكهف وهم بخير".

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