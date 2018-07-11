حكومة إسبانيا تستعد لمحاصرة المغتصبين قانونيا

هسبريس - إفي

اقترحت الحكومة الإسبانية إصلاح قانون العقوبات لتوضيح أن أي ممارسة جنسية بدون رغبة المرأة يعد اغتصابا، لتكون ملابسات الواقعة غير قابلة للتأويل من قبل القضاة.

وقدمت وزيرة المساواة كارمن كالبو الاقتراح في أعقاب الجدل المجتمعي الواسع الذي شهدته إسبانيا بسبب الحكم بالسجن تسعة أعوام على خمسة رجال؛ أدينوا بتهمة الاستغلال الجنسي لفتاة خلال مهرجان سان فيرمين في مدينة بامبلونا قبل نحو عامين.

وقضى الحكم بأن الممارسة الجنسية الجماعية التي وقعت على الفتاة هي استغلال جنسي وليس اغتصابا، مما أثار حنق المجتمع الإسباني وخرج متظاهرون في الشوارع تنديدا بالحكم، وفتح النقاش بخصوص ملابسات الممارسات الجنسية التي تقع بدون موافقة المرأة.

وشددت كالبو، في مجلس النواب، على أنه "إذا قالت امرأة لا فهذا يعني أن كل ما يحدث لاحقا يتم دون رغبتها". وأشارت إلى أن بلدانا مثل السويد وألمانيا أدخلت هذه التعديلات على قوانينها.

وسلطت المسؤولة الضوء على حتمية إدخال هذه التعديلات على قانون الملاحقات الجنائية، وهو الأمر الذي ستقوم به الحكومة عبر ضم مشرعين نسويين، موردة: "سأفعل الأمر هكذا لأننا كنساء، أيضًا، لنا الحق كمواطنات بلد ديمقراطي في إبداء الرأي واقتراح إصلاحات مواتية لنا تمتثل لمطالبتنا وأمننا".

كما طالبت كالبو "الأكاديمية الملكية الإسبانية" بدراسة صياغة الدستور لكي يحتوي على صياغة "شاملة" تتضمن النساء، وذلك "لأن لدينا صياغة دستورية مذكرة مكونة من وزراء ونواب تتماشى مع 40 عاما مضت حينما دخل حيز التنفيذ"، بتعبيرها.

وأضافت المتحدثة ال أن هذه الخطوة مهمة للتقدم في تحقيق المساواة لأن اللغة هي عنصر أساسي لكي تتوقف العقول عن العمل فقط مع الصور النمطية الأبوية.