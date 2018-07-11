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كُتّاب وآراء
رشوة تطيح بأحد مسؤولي وزارة الدفاع في السعودية
أعلنت السلطات السعودية توقيف مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع بتهمة "تلقي رشوة" و"تعاملات مالية مشبوهة".
وقال النائب العام السعودي، سعود المعجب، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن "الجهات الأمنية المختصة تلقت معلومات من وزارة الدفاع، تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة".
وأضاف أنه "بعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال، من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي".
كما تابع أنه "بناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال سعودي، مؤكدا أن "المتهم أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، تم القبض عليهما في حينه".