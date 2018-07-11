24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3506:2113:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. جرائمُ في حقّ الطبيعة! (5.00)

  2. فرنسا تشدد إجراءاتها الأمنية قبل مواجهة بلجيكا (5.00)

  3. انقلاب سيارة يصرع شابا ناحية سيدي حجاج (5.00)

  4. عامل تاونات ينجح في إقالة رئيس بلدية تيسة (5.00)

  5. حجز بنادق وخراطيش في ميناء طنجة المتوسط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة المصرية تقتل 11 متشددا شمال سيناء

الشرطة المصرية تقتل 11 متشددا شمال سيناء

الشرطة المصرية تقتل 11 متشددا شمال سيناء
هسبريس - إفي
الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 11:50

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم تصفية 11 "إرهابيا محتملا" في محافظة شمال سيناء الواقعة شمال شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم أن الشرطة قتلت 11 "تكفيريا" في تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش عاصمة المحافظة دون الكشف عن تاريخ حدوث الاشتباك.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) أن القتلى كان بحوزتهم ثلاث بنادق آلية وعبوتان ناسفتان تم إبطالهما بواسطة خبراء مفرقعات.

وأوضحت أيضا أن المتشددين كانوا داخل منزل مهجور في أحد أحياء العريش.

وبحسب تقارير أولية، كانت الخلية تنتوي شن هجمات واعتداءات بالتزامن مع الذكرى السنوية لفض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة في 14 أغسطس/آب 2014 مما تسبب في مقتل مئات المدنيين.

وذكر البيان أن المتشددين كانوا على صلة بقيادات إرهابية تقيم في الخارج من أجل تمويل الخلية وإمدادها بالسلاح والمال.

يشار إلى أن عدة تنظيمات جهادية من بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تنشط في وسط وشمال شبه جزيرة سيناء، التي باتت منذ فبراير/شباط الماضي مسرحا لعملية عسكرية موسعة للقضاء على المتشددين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.