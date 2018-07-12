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الرئيسية | خارج الحدود | الكرملين يرفض وصف ترامب ألمانيا بأسيرة روسيا

الكرملين يرفض وصف ترامب ألمانيا بأسيرة روسيا

الكرملين يرفض وصف ترامب ألمانيا بأسيرة روسيا
هسبريس - رويترز
الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:39

رفض الكرملين اليوم الخميس وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لألمانيا بأنها "أسيرة" روسيا بسبب اعتمادها عليها في الطاقة قائلا إن موسكو وبرلين تعتمدان على بعضهما البعض بالقدر ذاته.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال قمة لحلف شمال الأطلسي أمس الأربعاء، قائلا لألمانيا إن من الخطأ دعم مشروع خط أنابيب في بحر البلطيق تبلغ استثماراته 11 مليار دولار لاستيراد المزيد من الغاز الروسي في الوقت ذاته الذي تتباطأ فيه في التحرك لتحقيق أهداف الإنفاق في حلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف عندما سئل عن تصريحات ترامب "بالنسبة لاعتماد ألمانيا (على روسيا) كمشتر رئيسي للغاز لا نستطيع الاتفاق مع هذا الطرح".

وأضاف "إمدادات خط أنابيب الغاز لا تؤدي إلى اعتماد بلد على آخر لكن إلى الاعتماد الكلي المتبادل. هذه ضمانة للاستقرار والتنمية في المستقبل".

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1 - Upss Popss الخميس 12 يوليوز 2018 - 16:19
لايمكننا ابدا ان نقارن المانيا ورئيستها مركل التي تعاطفت واستقبلت مليونين من اللاجئين العرب مع العنصري الديك الرومي الدي يكره العرب والمسلمين ويحلب اموالهم ويضحك عليهم. على كل حال هناك علاقة جيدة بين الدولتين المانيا وروسيا مند قرون والشيطان حاول ان يفرقهما كما نجحت له قضية قطر وجيرانها. روسيا ليست السعودية.
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