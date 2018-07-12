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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الجزائري يعلن استسلام 4 "عناصر إرهابية"

الجيش الجزائري يعلن استسلام 4 "عناصر إرهابية"

الجيش الجزائري يعلن استسلام 4 "عناصر إرهابية"
هسبريس - متابعة
الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:30

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن أربعة إرهابيين سلموا أنفسهم اليوم الخميس، للسلطات العسكرية بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على الانترنت، إن ذلك يأتي في اطار مكافحة الإرهاب ومواصلة الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لبسط الأمن والسكينة عبر مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت أن الارهابيين الذين التحقوا بالجماعات الارهابية عام 2016، كان بحوزتهم 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و4 خزنات ذخيرة مملوءة.

وارتفع عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للجيش الجزائري بنفس المنطقة منذ بداية يوليوز الحالي إلى تسعة، مقابل أكثر من 60 أخرين في النصف الأول من العام الحالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الصاعقة الخميس 12 يوليوز 2018 - 14:59
لا خيار اخر اما الارهابيين , الاستسلام أو«السحق»
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6
2 - مواطن الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:05
الرهاب الاعمى لا يجدي نفعا. الارهابي مصيره الموت او السجن.
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3 - مقاطعة الخميس 12 يوليوز 2018 - 15:06
وطبعا ودون نقاش غاديين ايكون مغاربة
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-10
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