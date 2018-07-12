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كُتّاب وآراء
إعدام 13 متهما في قضية "الهروب الكبير" بمصر
قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا على 13 متهمًا بينهم تكفيريون في قضية "الهروب الكبير" من سجن المستقبل في الاسماعيلية .
وجاء قرار محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني غبريال، بعد تحويل أوراقهم الي المفتي وتحديد جلسة للنطق بالحكم اليوم الخميس.
جدير بالذكر أن ستة من بين المحكوم عليهم محبوسون فعلا. وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية أمر بإحالة 13 متهما من الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية، ومن ساعدهم في عملية الهروب، التي وقعت أحداثها خلال أكتوبر 2016، لمحكمة الجنايات.