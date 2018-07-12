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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار

وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار

وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار
جهاد نصر من طرابلس*
الخميس 12 يوليوز 2018 - 16:44

توفي اليوم الخميس محمد، وهو النجل الوحيد للمجاهد الليبي، عمر المختار (1858: 1931)، الذي قاوم الاحتلال الإيطالي في بلاده لمدة 20 عامًا، قبل أن تعدمه قوات الاحتلال.

وقالت مصادر من قبيلة المنفه، التي ينتمي إليها، للأناضول، إن "الحاج محمد توفي ظهر اليوم في منزله بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي (شرق) عن 97 عامًا".

وأوضحت أنه "كان يعاني من أمراض عديدة بسبب كبر سنه، وتلقى علاجًا داخل البلاد وخارجها أكثر من مرة، كان آخرها رحلة علاج في الإمارات استغرقت 3 أشهر".

وولد محمد عمر المختار عام 1921، في منطقة العويلية قرب المرج شرقي ليبيا، وعاش مع والدته ونيسة الجيلاني وبعض من أقاربه.

وغادر محمد ليبيا مع والدته إلى مصر، عام 1927، بطلب من أبيه، ليتفرغ لقتال الاحتلال الإيطالي.

وقضى محمد في مصر 18 عامًا بمدينة الحمام

*وكالة أنباء الأناضول

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - salim الخميس 12 يوليوز 2018 - 16:58
رحمه الله و رحم جميع اوليائ الله المجاهدين و جميع المسلمين
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2 - قصة اليوم الخميس 12 يوليوز 2018 - 16:58
عمر المختار صاحب مقولة:
ليبيا ليست بلدكم ولا تملكون شبرا فيها*
رحم الله رجالا سجلهم التاريخ بمداد الفخر.
اما جيلنا ........... لا حديث عنه قد يبيع نفسه قبل وطنه بدرهم واحد.
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21
3 - مغربي الخميس 12 يوليوز 2018 - 17:06
رحمة الله عليهما سلفا وخلفا اللهم وسع مدخلهما ويمن كتابهما ويسر حسابهما وطهرهما بالماء والثلج والبرد وأنزلهما منزل صدق عندك منزل الشهداء والأنبياء وارزقهما رزق الشهداء في الفردوس الأعلى

اللهم تقبلهما بقبول حسن وألحقنا بهم موقنين
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