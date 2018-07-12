وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار

جهاد نصر من طرابلس*

توفي اليوم الخميس محمد، وهو النجل الوحيد للمجاهد الليبي، عمر المختار (1858: 1931)، الذي قاوم الاحتلال الإيطالي في بلاده لمدة 20 عامًا، قبل أن تعدمه قوات الاحتلال.

وقالت مصادر من قبيلة المنفه، التي ينتمي إليها، للأناضول، إن "الحاج محمد توفي ظهر اليوم في منزله بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي (شرق) عن 97 عامًا".

وأوضحت أنه "كان يعاني من أمراض عديدة بسبب كبر سنه، وتلقى علاجًا داخل البلاد وخارجها أكثر من مرة، كان آخرها رحلة علاج في الإمارات استغرقت 3 أشهر".

وولد محمد عمر المختار عام 1921، في منطقة العويلية قرب المرج شرقي ليبيا، وعاش مع والدته ونيسة الجيلاني وبعض من أقاربه.

وغادر محمد ليبيا مع والدته إلى مصر، عام 1927، بطلب من أبيه، ليتفرغ لقتال الاحتلال الإيطالي.

وقضى محمد في مصر 18 عامًا بمدينة الحمام