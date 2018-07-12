إسرائيل تحرّر تركية متهمة بـ"علاقة مع حماس"

هسبريس - متابعة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الشابة التركية إيبرو أوزكان، بعد أن قضت محكمة "عوفر" العسكرية، جنوب غرب رام الله، بذلك.

وأكد المحامي عمر خمايسة، في بيان له اليوم الخميس، أن محكمة "عوفر" العسكرية قضتبتطبيق قرار الإفراج المشروط بحق موكلته.

وأوضح خمايسة أن المحكمة الإسرائيلية قررت إطلاق سراح أوزكان شرط مصادرة جواز سفرها، ودفع كفالة مالية بقيمة 15 ألف شيكل، نحو 4200 دولار.

وأضاف أن من الشروط أيضًا توقيعها مرتين أسبوعيًا على وثيقة إثبات حضور لدى أقرب مركز شرطة بمكان إقامتها في إسرائيل، لتتواصل محاكمتها في حالة سراح.

واعتقلت أوزكان في 11 يونيو الماضي، من مطار بن غوريون في تل أبيب، خلال محاولتها العودة إلى إسطنبول بعد زيارة للقدس استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وكان الادعاء العام قد وجه لائحة اتهام ضد الشابة التركية تتضمن "مساعدة حركة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقودًا من جهة معادية".

ورفضت المواطنة التركية جميع الاتهامات الموجهة إليها، وأكدت عدم وجود أي علاقة لها بحركة المقاومة الإسلامية "حماس". ومن المفترض أن تنعقد الجلسة الرئيسية للقضية في 29 يوليوز الجاري.