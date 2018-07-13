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كُتّاب وآراء
شركة تتهم "زبونة ميتة" بانتهاك وفاتها للقوانين
تفاجأ زوج بريطاني بارسال شركة "باي بال" لخدمات الدفع الآلي رسالة الى زوجته المتوفاة تُخطرها بأن "وفاتها انتهكت قوانين الشركة ويُمكن أن تتخذ ضدها إجراءً قانونياً نتيجة لذلك".
وجاء ذلك بعدما بادر الزوج بإبلاغ الشركة، وطلبت منه إرسال نسخة من شهادة وفاتها ووصيتها وبطاقتها الشخصية، بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية على موقعها.
ووفقا لـ "بي بي سي" فقد أصيب الزوج بالدهشة بعد تلقيه رسالة من الشركة إلى زوجته، تحمل العنوان التالي: "هام: يرجى قراءة هذه الرسالة بتمعّن".
ويقول نص الرسالة إن ديردل، المتوفاة، مدينة للشركة بمبلغ ثلاثة آلاف ومائتي جنيه استرليني (4230 دولار) لأنها "انتهكت الشرط 15.4 سي من الاتفاقية بينك وبين "باي بال" "لأننا توصلنا بخبر وفاتك، وهو انتهاك لا يمكن إصلاحه"، وفق الوثيقة.
فما كان من الزوج،إلا التواصل مع هيئة الإذاعة البريطانية لينتشر الموضوع، وتعتذر الشركة بعد إدراكها لما حدث لزوج الراحلة.
وأخبرت الشركة الزوج بأنها ستولي ما حدث أهمية قصوى، وتفتح تحقيقاً لمعرفة الطريقة التي بُعثت بها الرسالة، في الوقت الذي ألغت طلب الغرامة فوراً، وتقدم المتحدث الرسمي باسمها باعتذار.
من جانبه، علق الزوج على الحادثة بالقول: "لست بصدد إحداث أي إشكالات، لكن هدفي أن تدرك الشركة، وغيرها من المنظمات التي قد تقوم بشيء من هذا القبيل، الضرر الذي يمكن أن تحدثه لشخص ما زال في طور الحزن على وفاة من يحب".