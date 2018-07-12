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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعتقل الداعية سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه

السعودية تعتقل الداعية سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه

السعودية تعتقل الداعية سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 12 يوليوز 2018 - 22:39

اعتقلت السلطات السعودية، اليوم الخميس، الداعية الإسلامي سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه، و"اقتادتهم إلى جهة غير معلومة"، وفق ما أكده نشطاء سعوديون.

ونشر نشطاء سعوديون، من بينهم مدير حساب "معتقلي الرأي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدات أوردوا فيها: "تأكد لنا اعتقال الشيخ سفر الحوالي واثنين من أبنائه، هما عبد الرحمن وعبد الله، بعد أيام قليلة من إصداره كتاب: المسلمون والحضارة الغربية، الذي وجَّه فيه النصح لآل سعود وهيئة العلماء"، قبل أن يعلن اعتقال ولده الثالث.

جدير بالذكر أن سفر الحوالي داعية سعودي، أحد أعضاء تيار يسمى "شيوخ الصحوة" الذي نشط في السعودية أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وله حضور إعلامي وثقافي واجتماعي على الصعيد العربي والإسلامي، واشتهر بآرائه السياسية؛ ومنها معارضة التدخل الأميركي في المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متفاعل الخميس 12 يوليوز 2018 - 23:00
أنعم و أكرم..هذه هي بلد الحرمين لكن en mise à jour
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2 - Ziryab الخميس 12 يوليوز 2018 - 23:03
ماذا عساها أن تفعل سوى الإعتقال. هذه سنة الدول الإستبدادية، إما تقول ما أقول أو أعذبك. هذه الدول لا تعرف شيئا آخر غير أبيض أو أسود كأتباع الديانة المانوية الذين كانوا يعتقدون بوجود الخير و الشر و لا شئ بينهما.
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3 - tangerois الخميس 12 يوليوز 2018 - 23:09
Il a publié un livre de 3000 pages il a dit aux dirigeants des pays musulmans et surtout les saoudiens de ne plus soumettre aux croisés et l'argent bestiaux bouffeurs de porcs les musulmans sont prioritaires....un homme qui a une dignité , ils ne sont pas beaucoup dans les pays musulmans
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