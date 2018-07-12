السعودية تعتقل الداعية سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه

هسبريس ـ مُتابعة

اعتقلت السلطات السعودية، اليوم الخميس، الداعية الإسلامي سفر الحوالي وثلاثة من أبنائه، و"اقتادتهم إلى جهة غير معلومة"، وفق ما أكده نشطاء سعوديون.

ونشر نشطاء سعوديون، من بينهم مدير حساب "معتقلي الرأي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدات أوردوا فيها: "تأكد لنا اعتقال الشيخ سفر الحوالي واثنين من أبنائه، هما عبد الرحمن وعبد الله، بعد أيام قليلة من إصداره كتاب: المسلمون والحضارة الغربية، الذي وجَّه فيه النصح لآل سعود وهيئة العلماء"، قبل أن يعلن اعتقال ولده الثالث.

جدير بالذكر أن سفر الحوالي داعية سعودي، أحد أعضاء تيار يسمى "شيوخ الصحوة" الذي نشط في السعودية أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وله حضور إعلامي وثقافي واجتماعي على الصعيد العربي والإسلامي، واشتهر بآرائه السياسية؛ ومنها معارضة التدخل الأميركي في المنطقة.