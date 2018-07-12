انفجار خزانين للوقود يوقف رحلات مطار القاهرة

هسبريس ـ رويترز

قال وزير الطيران المدني المصري، اليوم الخميس، إن انفجارا وقع في خزانين للوقود خارج محيط مطار القاهرة، وإن حركة الطيران لم تتأثر بالانفجار.

وكان مصدر أمني قد كشف، في وقت سابق، أنه "تم تعليق الرحلات بالمطار، مؤقتا، بعد الانفجار الذي سمع في مناطق واسعة بأرجاء العاصمة".

التلفزيون المصري ذكر، من جهته، أنه تم سماع دوي انفجار قرب مطار القاهرة واندلاع حريق في المكان نفسه، وشدد على أن "الدفاع المدني يسيطر على الحريق".