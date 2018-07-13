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الرئيسية | خارج الحدود | مصر .. 12 مصابا في انفجار قرب مطار العاصمة

مصر .. 12 مصابا في انفجار قرب مطار العاصمة

مصر .. 12 مصابا في انفجار قرب مطار العاصمة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 00:27

أصيب 12 شخصا بجروح في الحريق الذي شب في خزاني وقود بمصنع للكيماويات قرب مطار القاهرة الدولي.

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، عن مصدر أمني، أن "12 شخصا أصيبوا بجروح جراء الحريق الذي شب في خزاني الوقود، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر نفسه أن جهاز الحماية المدنية قد تمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع بجانب المطار في العاصمة المصرية.

العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أفاد بأن انفجارا وقع داخل خزاني وقود بوحدة للصناعات الكيماوية قرب مطار القاهرة الدولي، في وقت متأخر من ليلة اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

من جهتها، نفت وزارة الطيران المدني المصرية وقوع الانفجار داخل محيط مطار القاهرة، وقالت في بيان: "حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي ومنتظم".

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