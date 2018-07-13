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الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" يتبنى مسؤولية هجوم في القصيم بالسعودية

"داعش" يتبنى مسؤولية هجوم في القصيم بالسعودية

"داعش" يتبنى مسؤولية هجوم في القصيم بالسعودية
هسبريس - متابعة
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 12:53

أعلن تنظيم الدولة الاسلامية /داعش /المسؤولية عن هجوم في منطقة القصيم وسط المملكة السعودية يوم الأحد الماضي.

وقال داعش إن الهجوم استهدف حراس أمن سجن الطرفية في القصيم،بحسب وكالة أعماق الذراع الإعلامي للتنظيم.

كان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، قد أعلن عن مقتل ثلاثة من الإرهابيين ورجل أمن وعامل يحمل الجنسية البنجلاديشية، في تبادل لإطلاق النار بالقرب من نقطة الضبط الأمني في منطقة القصيم (وسط) المملكة يوم الأحد الماضي .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن اللواء منصور التركي قوله أن نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم تعرضت إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة من نوع (هونداي الترا) موديل 2018".

وأوضح اللواء التركي أن "الموقف اقتضى التعامل معهم (الإرهابيين) بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول/ سليمان عبدالعزيز العبد اللطيف، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية".

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