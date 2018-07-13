فرنسا تنشر 110 ألف شرطي قبيل نهائي المونديال

هسبريس - و.م.ع

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الجمعة، أنه سيتم نشر نحو 110 آلاف عنصر شرطة ودرك في فرنسا بمناسبة حلول العيد الوطني ونهائي المونديال الذي يخوضه المنتخب الفرنسي ضد كرواتيا.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي "كل شيء يطبق لكي يتمكن الفرنسيون من عيش لحظات الاحتفال هذه بكل مشاعر الأمان رغم إطار التهديد الذي لا يزال قائما على أعلى مستوى".

وتحيي فرنسا عيدها الوطني في 14 يوليوز. كما ينظم نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد غد الأحد في موسكو، حيث يخوض المنتخب الوطني الفرنسي المباراة النهائية في مواجهة كرواتيا.

وتعيد الاحتفالات باليوم الوطني إلى الأذهان الاعتداء الذي أدى إلى مقتل 86 شخصا دهسا بشاحنة في مدينة نيس الساحلية في 14 يوليوز 2016.

وفي الآونة الأخيرة، ق تل شخص وأصيب أربعة آخرون في عملية طعن في أحد أحياء باريس في ماي الماضي. وقد تبنى تنظيم (داعش) مسؤولية الهجومين.