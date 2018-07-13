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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تسقط طائرة بلا طيار على الحدود السورية

إسرائيل تسقط طائرة بلا طيار على الحدود السورية

إسرائيل تسقط طائرة بلا طيار على الحدود السورية
هسبريس - رويترز
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 15:50

قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا لاعتراض طائرة بدون طيار قادمة من سوريا اليوم الجمعة، وقال شاهد على الجانب السوري من الحدود إن الطائرة سقطت.

وتأتي الواقعة بعد يومين من إطلاق الجيش الإسرائيلي صاروخ باتريوت أسقط ما قال الجيش إنها طائرة استطلاع سورية دون طيار غير مسلحة فيما يبدو قرب بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بشأن واقعة اليوم "أُطلق صاروخ باتريوت باتجاه طائرة بدون طيار اقتربت من ناحية سوريا".

وقال شاهد على الجانب الخاضع لسوريا من هضبة الجولان إن الطائرة تحطمت.

وإسرائيل في حالة تأهب مع إحراز قوات الرئيس السوري بشار الأسد تقدما على حساب مسلحي المعارضة قرب هضبة الجولان التي احتلت إسرائيل أجزاء كبيرة منها في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.

وتخشى إسرائيل أن يسمح الأسد للتعزيزات الإيرانية واللبنانية من مقاتلي جماعة حزب الله بالتمركز قرب الحدود الإسرائيلية، أو أن تنتهك القوات السورية اتفاق فض الاشتباك في الجولان المبرم عام 1974.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الهاشمي الجمعة 13 يوليوز 2018 - 16:10
هده فرصة الجيش السوري لتحرير الجولان من يد الصهاينة ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة تحية للجيش العربي السوري برئاسة بشار الأسد رغم كل التكالب على بلد الشام من العرب والعجم
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