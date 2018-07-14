مجلس الأمن يمنع بيع الأسلحة إلى جنوب السودان

هسبريس ـ رويترز

فرض مجلس الأمن الدولي حظرا لبيع الأسلحة على جنوب السودان، اليوم الجمعة، بعد حوالي خمس سنوات من نشوب الحرب الأهلية في البلاد.

وصوتت تسع دول لصالح مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، بينما امتنعت روسيا والصين وإثيوبيا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وقازاخستان عن التصويت.

وقالت إثيوبيا إن "توقيت هذا القرار غير سليم؛ نظرا للمحاولات الرامية لإنعاش عملية السلام في جنوب السودان".