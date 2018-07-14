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الرئيسية | خارج الحدود | مجلس الأمن يمنع بيع الأسلحة إلى جنوب السودان

مجلس الأمن يمنع بيع الأسلحة إلى جنوب السودان

مجلس الأمن يمنع بيع الأسلحة إلى جنوب السودان
هسبريس ـ رويترز
الجمعة 13 يوليوز 2018 - 22:38

فرض مجلس الأمن الدولي حظرا لبيع الأسلحة على جنوب السودان، اليوم الجمعة، بعد حوالي خمس سنوات من نشوب الحرب الأهلية في البلاد.

وصوتت تسع دول لصالح مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، بينما امتنعت روسيا والصين وإثيوبيا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وقازاخستان عن التصويت.

وقالت إثيوبيا إن "توقيت هذا القرار غير سليم؛ نظرا للمحاولات الرامية لإنعاش عملية السلام في جنوب السودان".

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1 - hamid الجمعة 13 يوليوز 2018 - 23:20
وقالت إثيوبيا إن "توقيت هذا القرار غير سليم؛ نظرا للمحاولات الرامية لإنعاش عملية السلام في جنوب السودان".اثيوبيا كلها مشا كل ا صبحت تفتي رايها على مجلس الامن ماعلاقة حذر الاسلحة بمسلسل السلام استقلال هذا الجزء شجعه الكثير من الدول والان تركوهم لمصيرهم بين امراض وجوع ورصاص واهمال سيقضي هذا الشعب بقية حياته فهنيئا لكم بالاستقلال الذي كنتم تحلمون به حيث كان سيلفا كير يرسم لهم مستقبلا كله امجاد واحلام والشعب يغني والان انظروا ما انتم فاعلون
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