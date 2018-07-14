نواز الشريف وابنته يتعرضان للاعتقال بمطار لاهور

هسبريس ـ د.ب.أ

قال مسؤول باكستاني إن نواز الشريف، رئيس وزراء البلاد السابق، ونجلته قد جرى اعتقالهما اليوم الجمعة من قبل هيئة مكافحة الكسب غير المشروع بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالفساد.

وقال نوازيش خان، المتحدث باسم هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، "تم احتجاز شريف وابنته مريم من مطار مدينة لاهور، شرق البلاد، بعد هبوط الطائرة التي كانت تقلهم من أبوظبي".

وذكر مسؤول آخر في الهيئة، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أنه تم نقل رئيس الوزراء السابق ونجلته على متن رحلة جوية خاصة إلى العاصمة إسلام أباد، وأودعا في سجن شديد الحراسة بمدينة روالبندي.

حكم على شريف وابنته بالسجن 10 سنوات و8 سنوات، على التوالي، من قبل محكمة محاربة الفساد الأسبوع الماضي، والتهم تتعلق بالمعلومات الواردة في تسريبات "أوراق بنما" المكشوفة سنة 2016.

وقد عزز القرار، الصادر قبل أسابيع من إجراء الانتخابات الوطنية، الشكوك التي أثارها الكثيرون بأن "الجيش الباكستاني القوي تواطأ مع السلطة القضائية لمنع حزب شريف من السعي لولاية أخرى".

جدير بالذكر أن عشرات الآلاف من أنصار شريف احتشدوا بمدينة لاهور، في محاولة للوصول إلى المطار للترحيب بزعيمهم، لكن القليل منهم تمكن من ذلك بسبب الانتشار المكثف لقوات الأمن.