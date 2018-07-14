جيش الكويت: الأوضاع الأمنية مستقرة في كل البلاد

هسبريس ـ مُتابعة

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية، وأن "الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة في الجوار".

وقالت رئاسة الاركان في بيان، اليوم السبت، إن "ما يقوم به الجيش الكويتي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ما هي إلا إجراءات احترازية".

وأضاف المصدر: "رئيس الأركان، يرافقه عدد من القيادات العسكرية للأجهزة الأمنية في الدولة، قام بزيارة تفقدية للمنطقة الشمالية بغية الوقوف على جاهزية القوات وعلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجيش الكويتي".

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب "الظروف الأمنية".

جدير بالذكر محافظة النجف العراقية تظاهرات حاشدة تطالب بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، حيث قام المتظاهرون باقتحام مبان حكومية، منها مطار المحافظة، اضافة إلى حرق مقرات أحزاب سياسية.