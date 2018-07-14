24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:38
|06:23
|13:38
|17:18
|20:44
|22:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جيش الكويت: الأوضاع الأمنية مستقرة في كل البلاد
- انتحاري يخلف قتلى خلال استهداف فندق في مقديشو
- إيطاليا تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب خشبي
- سلطات بروكسل توقف مواطنة مغربية بتهمة "التجسس لصالح الرباط"
- سحب القرعة يحدد لقاءات أولى أدوار كأس العرش
قطاع التمريض ينزف .. محتجون ينادون بالتوظيف لتجاوز الخصاص (5.00)
- اليمين المتطرف يرفض احتفال المغاربة بـ"تتويج فرنسا" في المونديال - (145)
- أكادير تعتمد تسميات فلسطينية لأربعين زقاقا بأحياء عاصمة سوس - (81)
- الثروة السمكية تمنح المغرب المرتبة الـ13 عالميا - (79)
- أخصائي مغربي: مباريات المونديال نموذج تربوي لتدمير القيم الأخلاقية - (59)
- المغرب يسعى إلى استضافة مونديال 2030 بالتنسيق مع دول الجوار - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جيش الكويت: الأوضاع الأمنية مستقرة في كل البلاد
أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية، وأن "الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة في الجوار".
وقالت رئاسة الاركان في بيان، اليوم السبت، إن "ما يقوم به الجيش الكويتي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ما هي إلا إجراءات احترازية".
وأضاف المصدر: "رئيس الأركان، يرافقه عدد من القيادات العسكرية للأجهزة الأمنية في الدولة، قام بزيارة تفقدية للمنطقة الشمالية بغية الوقوف على جاهزية القوات وعلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجيش الكويتي".
وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مدينة النجف العراقية، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب "الظروف الأمنية".
جدير بالذكر محافظة النجف العراقية تظاهرات حاشدة تطالب بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، حيث قام المتظاهرون باقتحام مبان حكومية، منها مطار المحافظة، اضافة إلى حرق مقرات أحزاب سياسية.