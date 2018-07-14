انتحاري يخلف قتلى خلال استهداف فندق في مقديشو

هسبريس ـ مُتابعة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف، اليوم السبت، فندقا قبالة القصر الرئاسي وسط العاصمة الصومالية مقديشو، حسب مصدر في الشرطة.

وقال مصدر في الأمن الصومالي، ضمن تصريح للصحافة، إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة اصطدم بحائط فندق "إس. واي. إل" في حي "حمر ججب"، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى بينهم الانتحاري؛ في حصيلة أولية.

عقب الاصطدام إطلاق نار مكثف من قبل حراس الفندق بحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، والسيارة التي كان يقودها الانتحاري اجتازت، بسرعة قوية، نقطة تفتيش خلف الفندق الواقع على مقربة من القصر الرئاسي.

وبحسب مصادر صحفية فإن مسلحين مجهولين اشتبكوا مع حراس النقطة الأمنية، ما أدى إلى تسلل السيارة المفخخة التي استهدفت الفندق.

المنشأة السياحية التي استهدفت بالهجوم تخضع إلى حراسة أمنية مشددة، وسبق أن استضافت مؤتمر وزراء خارجية "إيغاد"، ويرتادها مسؤولون حكوميون.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أسبوع من هجوم مماثل استهدف مقر وزارة الأمن القومي، السبت الماضي، وذهب ضحيته قرابة 11 شخصا.