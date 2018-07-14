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إيطاليا تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب خشبي
قالت وكالة الانباء الايطالية "أنسا"، اليوم السبت، إنه تم إنقاذ 450 مهاجرا على متن قارب خشبي في البحر الأبيض المتوسط، بينما كان المركب يقترب من جزر البلاد.
وذكر التقرير أنه تم نقل المهاجرين إلى سفينة إيطالية وسفينة أخرى تديرها هيئة حماية الحدود الاوروبية "فرونتكس". وتم نقل 8 نساء وأطفال إلى جزيرة "لامبيدوسا" من طرف خفر السواحل الايطالي لتلقي العلاج الطبي.
وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني قال لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي إنه "يتعين نقل المهاجرين إلى مالطا أو، أفضل من ذلك، إلى ليبيا"، طبقا لمصادر من داخل "حزب الرابطة " اليميني المتطرف بقيادة سالفيني.
ولم توافق لا إيطاليا ولا مالطا على السماح برسو القارب في أحد موانئهما، إذ تواجه الدولتان خلافات، مرة أخرى، حول من سيستقبل المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر.