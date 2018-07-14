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الرئيسية | خارج الحدود | مصابون بعد فقدان الضغط بطائرة لـ"ريان إير"

مصابون بعد فقدان الضغط بطائرة لـ"ريان إير"

مصابون بعد فقدان الضغط بطائرة لـ"ريان إير"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 يوليوز 2018 - 17:50

قالت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إن 33 راكبا في طائرة تابعة لشركة "ريان إير" تلقوا علاجا في المستشفى، بعضهم أصيب بنزيف في الأذن، بعد فقدان الضغط في مقصورة الطائرة التي كانت تقلهم إلى كرواتيا؛ وهبوطها اضطراريا في فرانكفورت.

وقالت ريان إير، في بيان، إن فقدان الضغط في الطائرة أنزل أقنعة الأكسجين تلقائيا خلال الرحلة، التي أقلعت من العاصمة الأيرلندية دبلن متوجهة إلى مدينة زادار في كرواتيا، مما أجبر المركبة على تغيير وجهتها إلى مطار "فرانكفورت هان" في ألمانيا.

وأظهر سجل بيانات على خدمة "فلايت رادار" هبوط الطائرة من ارتفاع 37 ألف قدم إلى 10 آلاف قدم، خلال سبع دقائق، بعد 80 دقيقة من انطلاق الرحلة. وقالت الشركة: "الطائرة هبطت بصورة طبيعية ونزل منها الركاب، وتلقى عدد صغير منهم رعاية طبية كإجراء احترازي".

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن 33 راكبا، من أصل 189 راكبا كانوا على متن الطائرة، نقلوا إلى المستشفى، وزاد: "بعضهم مصاب بنزيف في الأذن، والبعض لا يزال يتلقى العلاج اليوم السبت".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - خالد السبت 14 يوليوز 2018 - 17:59
ريان ايير اسطولها كاسطول حافلات النقل الحضري بالدار البيضاء
لافيراي
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3
2 - mastafa السبت 14 يوليوز 2018 - 18:23
الهم احفض لنا هذه الشركة واهلها من كل سوء ماراينا منهم الاخيرا...وعليك ب raoyal air maroc ما راينا منهم الا شرا
مغترب
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26
3 - السكرتير السبت 14 يوليوز 2018 - 18:34
ريان اير الطائرات وربابنتها مجانين اكره الركوب فيها ركبت فيها مرتين من فرنسا الى إيطاليا وايطاليا فرنسا كاد قلبي ينقبض من كثرت اهتزازاتها ، الربان ينزل الطائرة من علوٍ معين الى علوٍ اسفل معين دفعة واحدة كالصخرة رهيبة ريان اير .
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-1
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