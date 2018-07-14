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الرئيسية | خارج الحدود | بيروت تستأنف العلاقات السياسية مع بشار الأسد

بيروت تستأنف العلاقات السياسية مع بشار الأسد

بيروت تستأنف العلاقات السياسية مع بشار الأسد
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 يوليوز 2018 - 18:50

أعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، النائب جبران باسيل، أن العلاقات السياسية بين بيروت ودمشق ستستأنف، قريبا، بعد سيطرة القوات السورية على معبر حدودي استراتيجي في جنوب سوريا كان في أيدي المعارضة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وقال باسيل: "ستعاد الحياة السياسية بين لبنان وسوريا"، حيث أن العلاقات بين البلدين تدهورت عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري؛ في عام 2005.

وذكر الوزير، اليوم السبت، أن "كافة الطرقات بين لبنان وسوريا، سوريا والعراق، وسوريا والأردن ستفتح وسيعود لبنان إلى التنفس من خلال هذه الشرايين البرية، كما ستعود الحياة السياسية بين سوريا ولبنان".

جدير بالذكر أن الجمهورية اللبنانية تعمل على تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول العربية عبر الحدود مع التراب السوري.

وذكر باسيل أن "الحكومة ستشكل بمعالم معروفة لن يتغير منها أي شيء، وسوف تحترم إرادة الناس التي عبر عنها في الإنتخابات التي انتظروها تسع سنوات، وستكون هناك حكومة تكريس الثقة".

ويشار بهذا الاعلان إلى نتائج الانتخابات التي جرت في السادس من ماي الماضي؛ وحصلت فيها الأحزاب الموالية لسوريا على أغلبية المقاعد في البرلمان.

ومع ذلك، لا يتمكن رئيس الوزراء سعد الحريري، المعين في 24 من ماي الماضي، من تشكيل حكومته بسبب المطالب المتناقضة للفرقاء السياسيين في البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كونيتو السبت 14 يوليوز 2018 - 19:10
بززمنها وبالسيف عليها.وغصبا عنها اليس بشارسيد العرب.والحليف بدون منازع لاقوى حزب في لبنان .والجبهة الوحيدة في مواجهة بني صهيون في زمن الانبطاحات التي فعلت الافاعيل كي يدمروا سوريا .لكن سوريا بعون ستقوم اقوى وهدا الجيل سيبقى يدكر الابطال فقط.اما المتامرين على سوريا فانهم اصبحوا معروفين حتى للاطفال
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12
2 - عبد السلام اطراشلي السبت 14 يوليوز 2018 - 19:14
مبروك خطوة في الطريق إلى الأفضل.
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15
3 - rachida السبت 14 يوليوز 2018 - 19:15
قريبا سيتوافد على دمشق العزيزة من كان يريد تدميرها . الشام حضن العرب وقلب العروبة النابض ولن يتوقف هذا النبض مهما حيك من مؤامرات .
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23
4 - رشيد زين العابدين السبت 14 يوليوز 2018 - 19:17
عالم لا يعترف إلا بمنطق القوة وليذهب كل الذين ماتوا وشردوا من أوطانهم إلى الجحيم وسيعود بشار كما كان و:أننا كنا في فاصل مريع في مسلسل اسمه خراب البلد هواية الأسد.
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-10
5 - شحرور السبت 14 يوليوز 2018 - 19:26
اقوى رىيس في العالم لن تهزمه كل الدول التي تحالفت وفي الاخير ضربت الطم ومنهم من زار المخيمات ومنهم من شجع السوريين للهروب وبني سعود اغتصبوا بنات سوريا
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17
6 - Aziz السبت 14 يوليوز 2018 - 19:26
بيروت مع دمشق أو تستأنف العلاقات مع الحكومة السورية .. و خليكم من التبعية لقريش أتباع إسرائيل
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13
7 - wood السبت 14 يوليوز 2018 - 19:41
ما حدث في سوريا سبق و حدث اكثر من مرة في هذه المنطقة العربية عبر تاريخ أسود طويل دموي عرفت خلاله صراعات مريرة على السلطة بدأت بحروب الردة التي أبادت قبائل عربية عن بكرة ابيها و تلتها حرب الجمل و حرب صفين ،و كانت تلك المنطقة ارض خصبة و جامعة اصيلة يتخرج منها ابشع الطغاة من صنف بن يزيد و الحجاج بن يوسف الثقفي و صلاح الدين و أخيرا صدام ، أما بشار المجرم الهمجي فسيذكره التاريخ بتدمير سوريا و تهجير اهلها و فتحها أمام الغزاة و المحتلين !!!!
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