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الرئيسية | خارج الحدود | كوبا تتفادى تجربة كاسترو بتحديد الولاية الرئاسية

كوبا تتفادى تجربة كاسترو بتحديد الولاية الرئاسية

كوبا تتفادى تجربة كاسترو بتحديد الولاية الرئاسية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 14 يوليوز 2018 - 19:50

ستحدد كوبا في دستورها الجديد فترة تولي الرئيس الحكم في ولايتين، مدة كل منها خمسة أعوام كحد أقصى، وفقا لصحيفة "غرانما" الحكومية.

ونشرت الصحيفة، التابعة للحزب الشيوعي الكوبي، نسخة من مسودة الدستور الجديد الذي سيخضع للتصويت في 21 و22 و23 من الشهر الجاري، وسط الجمعية الوطنية الكوبية، قبل أن يعرض في استفتاء شعبي لإقراره نهائيا.

ينص مشروع الدستور الجديد على امكانية ممارسة الرئيس منصبه "فترة خمسة اعوام وحتى ولايتين على التوالي"، ما يمثل تغيرا هاما في بلد حكمه الزعيم التاريخي فيدل كاسترو منذ عام 1959 إلى 2008.

وذكرت الصحيفة: "الرئيس ينتخب عبر الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية"، وهي المؤسسة البرلمانية في كوبا، بينما يتولى ميغيل دياز كانيل رئاسة كوبا عقب خلافة راؤول كاسترو في المنصب منذ 19 أبريل الماضي.

وأشارت الصحيفة، أيضا، إلى أن الدستور الكوبي الجديد سيضم، للمرة الأولى، منع التمييز بين الأشخاص على أساس النوع، والاعتراف بالملكية الخاصة، ليتوافق الدستور الجديد مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد للبلاد والمجتمع الدولي.

ومع ذلك، أكدت السلطات الكوبية أنها ستبقي على نظام سياسي مستوحى من الاتحاد السوفيتي، وهو الساري في البلاد منذ ثورة عام 1959.

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1 - العبيد السبت 14 يوليوز 2018 - 20:01
كل الدول تتقدم إلا نحن بسبب وفرة العياشه و العبيد. أما أن الأوان لأن يستيقضو من غفلتهم.
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