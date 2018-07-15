وزير تونسي يحتج بالاستقالة من منصبه الحكومي

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس استقالته من منصبه في ظل الضغوط التي تواجهها حكومة الوحدة الوطنية للتنحي عن الحكم.

وأعلن الوزير المهدي بن غربية، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقديمه استقالته رسميا من منصبه وقبول رئيس الحكومة يوسف الشاهد بها.

وتواجه الحكومة مصيرا معلقا بسبب خلافات بين أحزاب الائتلاف الحكومي وعدد من المنظمات الوطنية بشأن استمرارها في عملها أو إقالتها على خلفية الأزمة الاقتصادية.

وقال بن غربية: "حققت بلادنا معجزة الانتقال الديمقراطي وحافظت على السلم الأهلي، هذا ليس كافيا ولا معنى له من دون نمو اقتصادي". وتابع: "الحكومة صارحت التونسيين بحقيقة الوضع والحل هو إعادة قيمة العمل والإصلاح".

وبدأت الحكومة حزمة من الإصلاحات في قطاعات الضرائب والوظيفة العمومية، كما اتخذت إجراءات للحد من العجز في الموازنة، لكن ذلك أدى إلى انتقادات بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة الأسعار وتأخر عدة مشروعات للتنمية.

واستطرد بن غربية: "ليس هناك بديل عن الإصلاحات، المؤشرات بدأت تتحسن والاقتصاد بدأ يتعافى". ومضى قائلا: "بدل التركيز على الإصلاحات بقي النقاش في تغيير الحكومة ورئيس الحكومة؛ وهو السابع منذ 2011. هذا غير جدي وغير مجدي للبلاد ويقترب من العبث".

وباتت الحكومة الحالية، التي استلمت مهامها قبل عامين، تواجه شغورا في منصبي وزير الداخلية ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية. بينما يشغل وزير العدل، غازي الجريبي، منصب وزير الداخلية بالإنابة منذ إقالة لطفي براهم في السادس من يونيو الماضي.