24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. سلطات بروكسل توقف مواطنة مغربية بتهمة "التجسس لصالح الرباط" (5.00)

  2. رِفْقاً بأُمِّنا غايا ... رِفْقاً بِنا (5.00)

  3. "رباب فيزيون" تخلد عشرية تأسيسها بأغان أمازيغية (5.00)

  4. توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت (5.00)

  5. لمحرشي ينفي الاستفادة من أراض سلالية في فاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مصر تعلن تفاصيل اكتشاف أثري ثمين جنوب القاهرة

مصر تعلن تفاصيل اكتشاف أثري ثمين جنوب القاهرة

مصر تعلن تفاصيل اكتشاف أثري ثمين جنوب القاهرة
هسبريس - رويترز
السبت 14 يوليوز 2018 - 21:46

كشف علماء آثار مصريون، اليوم السبت، تفاصيل العثور على حجرة دفن وورشة تحنيط، على عمق ثلاثين مترا تحت الأرض، قرب "جبانة سقارة" جنوب القاهرة.

ويأمل العلماء في أن تبوح ورشة التحنيط المكتشفة بأسرار جديدة عن المكونات الكيميائية للزيوت التي استخدمها المصريون القدماء في تحنيط موتاهم.

ويعتقد أن حجرة الدفن، التي يزيد عمرها عن 2000 سنة، تعود للعصر الصاوي الفارسي، بين عامي 664 و404 قبل الميلاد.‭‭‭‭ ‬‬‬‬وتم اكتشاف الحجرة في البداية خلال شهر أبريل، وكانت تحتوى على 35 مومياء وتوابيت حجرية.

وقال رمضان البدري حسين ،رئيس البعثة المصرية الألمانية التي اكتشفت الموقع، "الكشف يضيف إلى المدارك أمرين، الأول يهم نوعية الزيوت المستخدمة ونوعية المواد الكيميائية المستعان بها خلال التحنيط".

وتابع البدري: "المعطى الثاني يرتبط بالبئر الملحقة بورشة التحنيط نفسها، إذ تتم العملية تحت سطح الأرض قبل الدفن في البئر البالغ عمقها 30 مترا. هناك مومياء دفنت وحيدة وأخريات دفنت معها قطع أثرية غالية جدا، ما يمنحنا بعدا جديدا للتفكير في التحنيط، وهو بعد اقتصادي".

وقال وزير الآثار المصري، خالد العناني، إن أهم ما تم العثور عليه "قناع من الفضة المذهبة"، وأضاف لرويترز: "هذه القطعة نادرة جدا.. لم نعثر إلا على اثنين من هذا النوع، وبالتالي فهو كشف رائع جدا".

واكتشف علماء الآثار حتى الآن، برسم هذا العام، عددا من المواقع الأثرية في مصر من بينها مقبرة عمرها 4400 سنة في هضبة الجيزة، وجبانة قديمة في المنيا جنوب القاهرة.

وتأمل مصر في أن تساهم هذه الاكتشافات في تحسين صورتها في الخارج، وتحيي الاهتمام بها بين المسافرين كمقصد سياحي لمشاهدة معابدها وأهراماتها الشهيرة ،بعد أن شهدت تراجعا في أعداد السائحين منذ "ثورة 2011".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.