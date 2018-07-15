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كُتّاب وآراء
تحذير في الكونغو الديموقراطية من جوزف كابيلا
وقع جامعيون كونغوليون في كينشاسا عريضة يحذرون فيها من تولي الرئيس جوزف كابيلا ولاية ثالثة في الكونغو الديموقراطية، وذلك قبل عشرة ايام من بدء تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية هذا العام.
ووقع اساتذة جامعيون وقانونيون واطباء، وعلماء اجتماع وسياسة، هذه العريضة معتبرين ان "ترشح كابيلا لولاية ثالثة يشكل انتهاكا؛ هو بمثابة خيانة عظمى للامة والدولة في ضوء الدستور الكونغولي".
وقال جورج كابيامبا، رئيس الجمعية الكونغولية لضمان العدالة، وواحد ممن اطلقوا مشروع العريضة، ان "المطلوب هو العمل على عدم العبث بالدستور".
وفي موعد اقصاه 20 يوليوز، سيلقي كابيلا خطابا امام الكونغرس؛ وفق ما اعلن رئيس الجمعية الوطنية اوبين ميناكو اخيرا.
وقال الفونس داننيل لوابا، استاذ القانون الدستوري ووزير العدل السابق، "يعود للرئيس كابيلا ان يقول بوضوح انه لا يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا (...) وان يبلغنا ايضا بانه سيضمن اجراء الانتخابات في شكل ملائم".
واضاف لـ"فرانس برس" انه في هذه الحال "سنقر له بفضل تسهيل انتقال هادىء وحضاري للسلطة، وسيدخل عندها من الباب العريض تاريخ الأمة الكونغولية".
والانتخابات الرئاسية مقررة في 23 دجنبر 2018 بعدما انتهت ولاية كابيلا في دجنبر 2016. لكن الرئيس لا يزال متكتما في شان نواياه. وسيتم تقديم طلبات الترشح بين 24 يوليوز الجاري والثامن من غشت المقبل.