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كُتّاب وآراء
تعزيزات مهاجمة "داعش" تصل إلى شرق سوريا
أرسل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تعزيزات إلى محافظة دير الزور لاعداد هجوم واسع على عناصر تنظيم "داعش" في شرق المحافظة.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التحالف عزز قوته العسكرية بمزيد من قاذفات الصواريخ والذخيرة حول ضفة نهر الفرات؛ ويعد هذا الحيز آخر معقل للجهاديين في دير الزور.
وكثف التحالف، منذ مطلع الشهر الجاري، عمليات القصف في هذه المنطقة. وكشف المرصد القيام بعدة عمليات قصف، ما اسفر عن مصرع 28 مدنيا في شرق دير الزور و26 متشددا من "داعش".
وكانت دير الزور أحد اهم معاقل التنظيم الإرهابي في سوريا، بجانب الرقة، لكن المتشددين فقدوا في الأشهر الأخيرة الجزء الاكبر من أراضيهم أمام قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية السورية.
ويسيطر "تنظيم الدولة الإسلامية"، حاليا، على نسبة 3% من الاراضي السورية؛ حيث سيطر على مساحات واسعة وأعلن "الخلافة" في عام 2014.