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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا

الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا

الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا
هسبريس ـ رويترز
الأحد 15 يوليوز 2018 - 04:04

قالت رئاسة جنوب إفريقيا إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت باستثمار 10 مليارات دولار في البلاد، بما في ذلك قطاعي السياحة والتعدين.

وتعهدت السعودية بمبلغ مماثل، مع التركيز على قطاع الطاقة، خلال زيارة إلى الشرق الأوسط قام بها رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، الذي وضع هدفا طموحا لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لتحقيق الانطلاقة للاقتصاد المعتل.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن خطط لاستثمار 10 مليارات دولار في قطاعات أساسية جنوب إفريقية، مثل السياحة والتعدين وغيرهما؛ لدعم التنمية المستدامة".

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