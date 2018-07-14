استهداف كنيسة بالرصاص يسقط قتيلين في نيكاراغوا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، اليوم السبت، مقتل شابين بالرصاص الحي خلال هجوم شنته القوات الموالية للحكومة على كنيسة في "ماناغوا"، تحصّن فيها عشرات الطلاب المعارضين لحكم الرئيس دانيال اورتيغا، قبل ان يخرجوا بوساطة من دار العبادة.

وقتل اكثر من 270 شخصا وجرح نحو ألفين جراء أعمال عنف تهز نيكاراغوا، منذ ثلاثة اشهر، بحسب لجنة الدول الاميركية لحقوق الانسان.

"القاصد الرسولي" ستانيسلاف فالديمار سومرتاغ قال: "نسأل الله ان يكون معنا. سوف ننقذ الاولاد"، وذلك لدى توجهه لمواكبة الحافلات التي نقلت الشبان بعد خروجهم من كنيسة "الرحمة الالهية"، حيث حاصرتهم القوات الموالية للحكومة منذ مساء الجمعة.

ورفع الشبان أعلام نيكاراغوا هاتفين "شكرا!"؛ وردوا التحية على مئات الأشخاص الذين تجمعوا على طول الطريق التي سلكوها.

وكان رئيس المجمع الاسقفي في نيكاراغوا، الكاردينال ليوبولدو برينيس ،قال للصحافيين على مقربة من الكنيسة: "قيل لنا إن هناك قتيلين والعديد من الجرحى".