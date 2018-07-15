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كُتّاب وآراء
فقدان 23 عسكريا نيجيريّا في كمين لـ"بوكو حرام"
فقد 23 عسكريا نيجيريا بعد تعرضهم لكمين نصبته جماعة بوكو حرام في شمال شرق البلاد، وفق ما أفادت اليوم السبت مصادر عسكرية ومصدر قريب من الميليشيات الداعمة للحكومة.
وقال ضابط لوكالة "فرانس برس" في مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، "حتى الان، لا نملك اي معلومات عن 23 شخصا. انهم 5 ضباط و18 جنديا".
واضاف، طالبا عدم الكشف عن هويته، "تعرضوا لهجوم شنه ارهابيو بوكو حرام في قرية بالاغالاي في منطقة بوبوشي خارج باما".
وتلقى العسكريون معلومات، أمس الجمعة، تفيد بأن "نحو مئة ارهابي تجمعوا في بوبوشي، فاستعدوا لقتالهم".
وتابع الضابط: "ثلاث آليات فقط نجحت في العودة الى باما، ولا تزال ثمان اخرى اضافة الى عدد كبير من الجنود مفقودين نجهل مصيرهم. لقد خسرنا ثماني آليات.. هذا كثير".
وأكد أحد أفراد ميليشيا داعمة للحكومة هذه الحصيلة، لافتا الانتباه الى فقدان عشرات من الجنود. وقال: "نجهل ما اذا كانوا فروا في الغابات او قتلوا او قبض عليهم".
واضاف المتحدث: "نحن الآن في ذروة موسم الأمطار والطرق تغمرها المياه. إن قافلة العسكريين أعاقتها الأوحال وأطلقت بوكو حرام النار. كان كمينا مثاليا وكان الجنود في موقع ضعف".